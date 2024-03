In Comune a Canzo da 30 anni, in pensione Rita Spreafico

E’ andata in pensione Rita Spreafico, dipendente del Comune di Ponte Lambro. Da trent’anni si occupava dell’ufficio Servizi sociali, Cultura, Istruzione, Lavoro e Commercio, diventandone anche responsabile.

In Comune a Canzo da 30 anni: ha portato rinnovamento e qualità

Un punto di riferimento per il Comune, ma anche per i cittadini. Canzese doc, 62 anni, aveva iniziato come trimestrale, dall’81 all’83, nei Comuni di Canzo e Carugo, coprendo i mesi estivi o invernali. Era passata poi, a tempo indeterminato, a Giussano dove dal settembre ‘83 era stata impegnata come bidella comunale alla primaria. Nuovo incarico dal maggio dell’85 a Carugo come impiegata, occupandosi di Anagrafe, Stato civile e Segreteria prima e successivamente anche di Ragioneria e Personale con mansioni di livello superiore. Infine l’arrivo in Municipio a Canzo nel maggio del 1994. In questi trent’anni, ha portato grande rinnovamento all’ufficio di competenza, non solo dal punto di vista di quantità di servizi proposti, ma anche di qualità.

