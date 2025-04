Asilo nido a impatto zero, struttura quasi ultimata

Un asilo nido a impatto zero in grado di ospitare 40 bambini. Ci siamo quasi e l'opera voluta dall'Amministrazione comunale di Montano Lucino è sulla rampa di lancio con il taglio del nastro previsto per il mese di maggio.

Asilo nido, costi e tempistiche

La realizzazione del progetto di ristrutturazione dell’asilo nido, frutto del partenariato pubblico-privato tra l'impresa milanese "Teicos" e il Comune, è quasi ultimata. La consegna dei lavori, inizialmente prevista per il 30 novembre 2024, è stata rinviata principalmente per due motivi: una proroga concessa nella scorsa estate per maltempo e una richiesta da parte del Comune per l'aggiunta di alcune opere.

Il progetto, che ha un costo di 1.359.086,05 euro, è stato finanziato in parte dal Pnrr con 1.100.000 euro, mentre la restante quota deriva dal Gse (Gestore dei Servizi Energetici). Nella cifra totale non sono inclusi gli arredi (previsto un costo di circa 100.000 euro), così come le opere esterne.

La struttura verrà data in gestione tramite un apposito bando, con l'ingresso dei bambini previsto nel corso dei primi mesi del 2026.

Un edificio a impatto zero

Oggi, mercoledì 2 aprile, in occasione dell'iniziativa "Primavera in cantiere", l'azienda ha aperto le porte dell'area mostrando l'avanzamento dei lavori. Si tratta di una struttura a impatto (quasi) zero, e l'energia verrà in gran parte autoprodotta. Di conseguenza anche i consumi saranno ridottissimi. Il riscaldamento (a pavimento) sarà alimentato da due pompe di calore, mentre l'impianto di ventilazione meccanico contribuirà alla deumidificazione e al raffrescamento. Tutta la struttura è avvolta da un guscio di isolante che migliora sensibilmente la coibentazione.

"La struttura è molto attrattiva"

Esprime soddisfazione il sindaco Silvio Aiello: "In paese abbiamo tante famiglie giovani, che vanno di pari passo con un boom di natalità importante. Abbiamo ricevuto anche parecchie richieste - prosegue - sappiamo anche che molti bambini di Montano Lucino si rivolgono agli asili nido del circondario. Questo progetto mi sembra una bella occasione". Il sindaco conclude così: "All'interno della convenzione per la gestione del nido verranno definite delle rette agevolate per i residenti. La quantità di posti di lavoro dipenderà molto dal progetto didattico ma la struttura è molto attrattiva".