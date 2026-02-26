In Consiglio comunale arriva il gemellaggio col Comune di Caccuri

In Consiglio comunale, a Olgiate Comasco, arriva il gemellaggio col Comune calabrese di Caccuri.

Convocato il Consiglio comunale

Per la serata di mercoledì 4 marzo è convocata una nuova seduta del Consiglio comunale. Dalle 20.45, discussione su sei argomenti, in particolare spazio al patto di gemellaggio tra il Comune di Olgiate Comasco e quello di Caccuri, paese in provincia di Crotone.

L’ordine del giorno

All’odine del giorno le modifiche e le integrazioni al regolamento dell’asilo nido comunale. “Una specifica sull’Isee e una relativa alla graduatoria part time e full time”, precisa l’assessore competente Stefania Mancuso. Poi la modifica del contratto di comodato d’uso e del contratto di servizio della Fondazione Onlus Casa di riposo. Inoltre, al vaglio dei consiglieri comunali anche due variazioni al bilancio.