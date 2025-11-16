alla memoria

In Consiglio comunale un momento di ricordo per l’amato volontario Invernizzi

In programma per domani, lunedì 17 novembre

Alzate Brianza · 16/11/2025 alle 16:00

di

In Consiglio comunale ad Alzate si ricorderà Franco Invernizzi: è in programma per domani, lunedì 17 novembre, in apertura della seduta pubblica delle 19, un momento di raccoglimento e memoria del compianto consigliere e volontario scomparso poco più di due anni fa a 75 anni.

Indimenticato volontario e consigliere

Invernizzi, scomparso nel maggio 2023, era un vero e proprio pilastro del Circolo Ambiente Ilaria Alpi e aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale per cinque anni tra i banchi dell’opposizione, dal 1985 al 1990, nel mandato di Giovanni Pontiggia, e poi dal 1995 al 1999 con sindaco Ernesto Mauri, ancora un volta tra le fila della minoranza. «L’iniziativa vuole essere un segno di riconoscenza e di affetto nei confronti di una persona che, oltre al costante impegno nel campo ambientale, è stata protagonista della vita pubblica alzatese – così il sindaco Paolo Frigerio e Antonio Bertelè per il Circolo – Con il suo senso civico, la sua disponibilità e il profondo amore per il territorio, Franco Invernizzi ha saputo lasciare un segno autentico nella nostra comunità, contribuendo in modo concreto alla crescita e alla tutela del bene comune. Sarà un breve ma sentito momento di memoria condivisa, per ricordare insieme la sua figura, il suo spirito generoso e l’eredità di valori che ha saputo trasmettere con il suo esempio». La cittadinanza è invitata a partecipare.

