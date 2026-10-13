In corso i lavori di pulizia e taglio del verde nell’area della Variante di Cadorago

Sono in corso le attività di pulizia e taglio del sottobosco nell’area interessata dalla Variante di Cadorago.
I lavori di pulizia
Gli interventi sono eseguiti dall’impresa appaltatrice TMG di Berbenno (Sondrio) e rientrano nelle attività necessarie alla redazione del progetto esecutivo dell’opera.
L’intervento propedeutico
Le operazioni consentono di preparare l’area per le successive attività tecniche e progettuali, nell’ambito del percorso che porterà alla definizione del progetto esecutivo della variante.