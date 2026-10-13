L'intervento

In corso i lavori di pulizia e taglio del verde nell’area della Variante di Cadorago

Gli interventi hanno l'obiettivo di preparare il terreno alle attività tecniche per la redazione del progetto esecutivo

In corso i lavori di pulizia e taglio del verde nell’area della Variante di Cadorago

Cadorago ·

di

Aggiungi Prima Como alle tue fonti preferite

Sono in corso le attività di pulizia e taglio del sottobosco nell’area interessata dalla Variante di Cadorago.

I lavori di pulizia

Gli interventi sono eseguiti dall’impresa appaltatrice TMG di Berbenno (Sondrio) e rientrano nelle attività necessarie alla redazione del progetto esecutivo dell’opera.

L’intervento propedeutico

Le operazioni consentono di preparare l’area per le successive attività tecniche e progettuali, nell’ambito del percorso che porterà alla definizione del progetto esecutivo della variante.

GUARDA LA GALLERY (4 foto)
Tu cosa ne pensi?