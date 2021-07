Brasato con polenta, cassoeula, pizzoccheri, ma anche torta alle mele e cheesecake. La lista dei piatti che Clara e Isabella Introzzi, rispettivamente mamma e figlia, preparano in diretta su facebook ogni fine settimana si sta allungando. Racconta Isabella, grandatese da una vita, come la mamma: «Mi era capitato di postare su facebook foto di qualche piatto tipico preparato in casa, come la polenta con il brasato. Alcuni miei contatti mi chiedevano di spiegare le fasi di preparazione del piatto». Così, un po’ per caso, un po’ per gioco, è nata l’idea di fare delle dirette. «Abbiamo iniziato a fare video, dove dal vivo prepariamo il piatto e descriviamo cosa stiamo facendo. Cuciniamo quello che andremo a servire in tavola per pranzo o cena».

In diretta su Facebook tra ricette e poesie

Munita di grembiule e cappello personalizzati, Clara è la cuoca, la figlia Isabella la aiuta nella preparazione dei piatti e nella gestione della diretta. «Nelle ultime settimane siamo riuscite a fare una diretta a settimana, nel weekend, principalmente la domenica. Abbiamo iniziato a fare dirette per divertimento, è un modo per passare il tempo e per svagarci». Isabella ha unito la sua passione per la tecnologia all’esperienza ventennale nella ristorazione, Clara mette a disposizione segreti e tecniche per preparare i piatti della tradizione, appresi e sperimentati nel corso di anni. Le grandatesi sono specializzate nei tipici piatti tipici lombardi, con qualche incursione nelle golosità di altri Paesi. «Lavoro in pasticceria, ho voluto provare anche a proporre una cheesecake». Da chi prendono ispirazione le due grandatesi? «Mi piacciono Stefano Callegaro, vincitore di Masterchef, ma anche Benedetta Parodi e Benedetta Rossi di “Fatto in casa con Benedetta”», spiega Isabella.

Le dirette sono inframmezzate da siparietti letterari: Clara legge, infatti, le poesie che ha composto in dialetto comasco. «La festa delle donne di Sant’Agata ma anche il Carnevale e la tradizionale cutiscia: sono diverse le occasioni che ispirano la mamma e fanno nascere le sue poesie».

Tra cucina, chiacchiere e poesie, le dirette sono seguite ogni settimana da un buon numero di grandatesi. «Solitamente il giorno prima avviso ci sarà la diretta, lo faccio anche sui gruppi facebook dedicati al paese, sui quali viene condiviso poi il video». Durante la diretta si crea una interazione con le persone che stanno seguendo. «Saluto le persone che sono connesse, leggo e rispondo ai commenti che arrivano, qualcuno ci segnala modi diversi di preparare il piatto, altri ci fanno i complimenti». C’è chi segue passo passo la diretta e prende nota dei passaggi della ricetta, chi la recupera appena può. «Mi piace vedere le ricette tradizionali fatte da Clara», scrive qualcuno; «Nel brasato metti anche i funghi?», chiede qualcun altro; non si contano i «Grandi» e «Bravissime».

«C’è sempre qualcuno che ci chiede: cosa preparerete settimana prossima?», riferisce Isabella. Le visualizzazioni salgono e le due donne, già molto conosciute in paese, raccolgono sempre più simpatia. «Esco di casa e qualcuno mi chiede: Come è venuta la cazzuola? Capisco che hanno visto la diretta. Ci fa molto piacere ricevere commenti e apprezzamenti».

Come proseguirà questa esperienza? «Al momento è un divertimento, che proseguiremo compatibilmente con i miei turni di lavoro. Il settore della ristorazione, rimasto fermo nelle ultime settimane causa Covid, è ripartito da qualche giorno». L’esperienza delle dirette sta appassionando le due grandatesi: «Stiamo pensando di provare a portarle anche su Instagram. C’è anche qualcuno che mi ha proposto di aprire un canale Youtube alla mamma».

(Giornale di Cantù, sabato 13 febbraio 2021)