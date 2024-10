In duecento alla camminata benefica di Nisshash

"Missione possibile" si è svolta ieri, domenica 6 ottobre, per le vie della città

Una tradizionale marcia non competitiva di 8 chilometri

Si è tenuta ieri, domenica 6 ottobre, la marcia non competitiva "Missione possibile", organizzata dall'associazione Nisshash con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Erba.

La tradizionale marcia non competitiva, che si snoda per 8 chilometri tra le vie della città, ha visto la partecipazione di circa duecento persone. L'obiettivo è stato il sostegno ai progetti dei missionari erbesi nel mondo.

Ecco la classifica della camminata

Il primo a tagliare il traguardo a "Missione possibile" - la cui partenza e arrivo erano come sempre in piazza Mercato - è stato Pierangelo Rossini, seguito al secondo posto da Andrea Baratti e, a chiudere il podio, il terzo posto di Morena Garbanini.