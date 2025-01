In duecento alla cena solidale del Comitato Giovani

"Te ghe fam", la cena di beneficenza organizzata dal Comitato Giovani di Novedrate che si è svolta sabato 18 gennaio, è stata un successo in termini di partecipazione. Alla serata hanno infatti partecipato duecento persone.

Quella che si è svolta sabato all'oratorio San Giovanni Bosco è la cena solidale organizzata dalla nuova leva del Comitato Giovani. Il gruppo, formato da una trentina di ragazzi e ragazze con un età media di 25 anni, annualmente tra la fine di agosto e l'inizio di settembre organizza la Festa Rock di Novedrate

Alla cena del 18 gennaio hanno partecipato duecento persone e, secondo gli organizzatori, è stata un successo. Racconta Matteo Baldassin, membro del Comitato:

"Siamo riusciti a lavorare sui difetti delle prime due e questa cena è andata sold out in brevissimo tempo e abbiamo avuto duecento coperti. Le persone si sono divertite moltissimo, anche perché siamo riusciti a organizzare anche dei momenti di intrattenimento con karaoke e musica dal vivo".

La cena del Comitato Giovani aveva uno scopo benefico: il ricavato andrà infatti al Comitato Maria Letizia Verga per la cura delle leucemia infantile.

Non è la prima volta che il Comitato destina i proventi all'associazione: lo stesso ricavato della Festa Rock viene annualmente consegnato al sodalizio. Il Comitato Giovani infatti, alla fine di ogni anno, si reca alla sede del Comitato Maria Letizia Verga per consegnare i proventi della Festa Rock e degli eventi di raccolta fondi organizzati durante l'anno.

Spiega Baldassin:

"Come ogni anno il ricavato andrà, assieme anche a quello della Festa Rock, al Comitato Maria Letizia Verga per la cura della leucemia infantile. Lo scorso dicembre abbiamo consegnato all’associazione 7mila euro raccolti durante le due cene e la Festa Rock".

I ragazzi e le ragazze del Comitato Giovani prossimamente organizzeranno un'altra cena:

"Le prenotazioni per questa sono andate sold out in tempi brevissimi. Nel giro di una settimana abbiamo esaurito i posti. Ci aspettiamo che la prossima vada ancora meglio".