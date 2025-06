In fase di attivazione l'ecoisola

È in fase di attivazione un nuovo strumento a supporto della raccolta differenziata a Cantù: l’ecoisola, un servizio pensato per consentire ai cittadini residenti di conferire correttamente i propri rifiuti anche al di fuori degli orari di apertura del Centro di Raccolta Rifiuti in occasione di situazioni straordinarie come assenze prolungate, emergenze, ferie.

L'ecoisola

Completamente operativo a partire da martedì 1° luglio, il servizio si rivolge esclusivamente alle utenze domestiche residenti a Cantù. Ogni nucleo familiare potrà accedere all’ecoisola una volta ogni sette giorni, esclusivamente durante la chiusura del Centro di Raccolta in caso di necessità straordinaria. Il funzionamento è semplice: dopo l’identificazione tramite Tessera Sanitaria, è possibile depositare umido, secco residuo, vetro e multileggero (plastica, alluminio, acciaio, latta) nelle apposite bocche, seguendo le istruzioni visualizzate sul display.

Le parole dell'assessore

“Non si tratta di un’alternativa al porta a porta né di un punto di raccolta continuativo, ma di un supporto in casi eccezionali. Per questo invitiamo a un utilizzo responsabile. È infatti un servizio pensato per agevolare chi, per assenze prolungate, vacanze o situazioni d’urgenza, non può usufruire del sistema ordinario. Colgo l’occasione per ringraziare i consiglieri comunali Antonio Metrangolo, già assessore all’Ambiente nella precedente Amministrazione, e Maurizio Facchini per il supporto e la progettazione di questo innovativo ed utile servizio”, dichiara l’assessore all’Ambiente, Giuseppe Molteni.

La novità

“L’ecoisola è il risultato di un lavoro avviato nella precedente amministrazione con l’obiettivo di garantire un servizio aggiuntivo, utile e accessibile. Un passo concreto verso una gestione più moderna e flessibile della raccolta rifiuti”, il consigliere comunale e precedente assessore all’Ambiente, Antonio Metrangolo. “Nell'ambito dell'azione amministrativa volta al miglioramento dei servizi per i cittadini, abbiamo fortemente voluto questa soluzione per offrire un’alternativa responsabile in situazioni straordinarie. Educare al rispetto delle regole, incentivare comportamenti virtuosi e offrire soluzioni concrete significa garantire servizi efficienti e contribuire alla tutela dell’ambiente e della qualità urbana”, il consigliere del gruppo Lega con delega all’Innovazione nell’Amministrazione comunale 2019 - 2024, Maurizio Facchini. L’area è costantemente videosorvegliata: si raccomanda quindi di non lasciare rifiuti a terra e di rispettare le modalità previste. Il conferimento è consentito solo per le frazioni indicate e nel rispetto della frequenza settimanale. L’introduzione dell’ecoisola si inserisce in una più ampia strategia di sensibilizzazione ambientale e responsabilizzazione individuale. Offrire strumenti semplici e accessibili significa promuovere una cultura del rispetto e della sostenibilità, contribuendo alla riduzione dell’abbandono dei rifiuti sul territorio. Oltre a semplificare la gestione domestica, il servizio rappresenta un incentivo alla partecipazione attiva nella cura dell’ambiente urbano, favorendo una città più pulita, ordinata e responsabile.