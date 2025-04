In giro con un coltello, 18enne denunciato

I Carabinieri della Stazione di Fino Mornasco hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Como, un finese 18enne, per il reato di porto abusivo di armi.

Il controllo

Durante un servizio di controllo del territorio all’interno del parco comunale di via Brera, i militari mercoledì hanno notato un gruppo di giovani tra i quali, uno in particolare, destava particolarmente sospetti in quanto alla loro vista cercava di allontanarsi.

Dopo averlo identificato e proceduto alla sua perquisizione personale, sono stati rinvenuti in suo possesso 13,4 grammi di hashish e un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20.5 cm.

Il coltello è stato sequestrato e il ragazzo, oltre che a essere denunciato per porto abusivo di arma da taglio, è stato anche segnalato alla Prefettura del capoluogo quale assuntore di stupefacenti.