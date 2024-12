In gita alla scoperta di Volta a pochi anni dal bicentenario della morte

I ragazzi hanno avuto l'opportunità di visitare Como, città natale dello scienziato

Un'esperienza educativa per gli studenti della scuola erbese

Alla scoperta di Alessandro Volta in una gita di classe. E’ quanto hanno vissuto le quinte A e B del liceo "Porta" di Erba, che hanno avuto pochi giorni fa l’opportunità di visitare Como, città natale del celebre scienziato inventore della pila elettrica e figura fondamentale della scienza, alla viglia del bicentenario della sua morte. Non è stata solo una semplice uscita d’istruzione, ma soprattutto un'esperienza educativa per conoscere più da vicino i luoghi in cui Volta ha vissuto, lavorato e condotto i suoi esperimenti.

Un itinerario tra storia e scienza

Gli studenti hanno effettuato un itinerario tra storia e scienza con la visita al liceo "Volta", alla Torre Gattoni, alla casa di Volta, alla chiesa di San Donnino, a piazza Volta, all'istituto "Carducci", al Tempio Voltiano e al faro Voltiano di Brunate. Ogni ragazzo ha contribuito alla visita con una breve presentazione preparata in precedenza.

Soddisfatti i docenti che hanno accompagnato gli studenti

Entusiasti anche i docenti che hanno portato i ragazzi all'uscita di Como: Giuseppina Foglia Manzillo, Graziano Salvadè, Giulia Del Pero, Lucio Mauri e Daniela Benfenati.