In gita con la scuola, scivola in montagna

Paura oggi a Canzo dove un ragazzino in gita con la scuola in montagna è rimasto vittima di una caduta in una zona impervia

Una giornata di festa si è trasformata in un momento di grande paura per un ragazzo impegnato in una escrusione

L’intervento

L’ intervento di soccorso tecnico urgente è scattato oggi, martedì, alle 13 circa a Canzo località via per le Alpi per il soccorso a una persona. Nl dettaglio i Vigili del fuoco del Comando di Como sono stati attivati per la ricerca prima e il soccorso poi di un ragazzino in gita con la scuola, vittima di una caduta accidentale in zona impervia.

Una volta individuato, è stato recuperato dalle squadre dei Vigili del fuoco con l’ausilio degli specialisti SAF e di un tecnico del CNSAS reperibile in zona e poi elitrasportato all’ospedale San Fermo della Battaglia