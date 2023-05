In gita con la sezione di Erba del Cai

Si terrà sull'alto lago di Como la prossima gita organizzata dalla sezione erbese.

Escursione sul monte Duria

Da Bodone si sale il costone erboso del Monte la Motta (q. 1515 m) e lungo la dorsale si scende sul versante opposto, dove c´è l’Alpe Paregna e la vicina Sella di Paregna (q. 1468 m). Qui si può giungere anche percorrendo una stradina sterrata che, da poco prima di Bodone, traversa a NW sotto il Monte la Motta. La stradina è vietata al transito degli autoveicoli e termina a circa (q. 1250 m).

Tracce di sentiero consentono poi di superare il ripido pendio erboso e di arrivare alla sella citata. In ogni caso, raggiunta la sella si segue il sentierino che risale a lungo la ripida dorsale erbosa e raggiunge, verso (q. 1950 m), un caratteristico avvallamento di ganda. Questo lo si aggira ai lati e si sale ad imboccare un evidente canale, a destra dei pilastri rocciosi che sostengono la vetta. Si risale per buona parte il canale e poi, seguendo delle tracce, si traversa a sinistra, ben al di sotto della cresta. Nel prosieguo un pendio di rocce ed erba permette di raggiungere facilmente l’ultima parte di cresta E, che conduce in vetta.

Aspetti Logistici

• Ritrovo e partenza alle 7 dal piazzale parcheggio Stazione FNM di Erba

• Trasferimento con automezzi propri a Gravedona e poi Peglio, dove si acquista il biglietto per salire a Bodone

• Salita al Monte Duria (mt. 2.264)

• Colazione al sacco .

• Difficoltà: EE, - Disl. +1,200 mt ca.,

• Durata percorso A/R 5,30h ca.

Intanto il Cai di Erba invita a partecipare alla serata per la proiezione del docufilm sul trekking Sentiero Italia "La Lunga Bellezza". Introdurrà la serata il presidente Generale del CAI Antonio Montani. L'evento si terrà il giorno 18 maggio alle 21 presso la Sala Polifunzionale del Centro Polifunzionale San Maurizio di Erba in via Alserio 5 (ex Tribunale).