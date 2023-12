In marcia per la Pace: oggi il corteo da Cantù a Como

"Questi giorni di violenza devastante, di guerre reali anche se non dichiarate, di azioni feroci e disumane costate la vita a migliaia persone innocenti. Questi giorni di bombardamenti, di privazioni, di popoli spinti allo stremo delle forze. Questi morti israeliani, palestinesi, russi, ucraini e di altre nazioni, vittime di una cieca spirale di violenza ci spingono a unire le forze per fermare ogni guerra prima che sia troppo tardi. Nessuno di noi si senta al sicuro nelle sue mura domestiche se il mondo è percorso da venti che flagellano l'umanità. Mettiamoci in cammino. La meta è la pace".

Con queste parole il coordinamento "Libero Culto" ha deciso di organizzare per domenica, 3 dicembre, una marcia della pace che prenderà avvio alle 9 in piazza Marconi a Cantù e passando per Cucciago, Senna Comasco, Albate arriverà fino a Porta Torre a Como. Poco meno di una trentina le associazioni che hanno deciso di rispondere alla chiamata e di testimoniare camminando il bisogno di pace.

"Abbiamo deciso di manifestare attraverso un pacifismo militante per far comprendere che l’unica posizione possibile da tenere è quella della pace e della promozione del dialogo come alternativa alla violenza - ha detto il consigliere comunale del Partito Democratico di Cantù, Vincenzo Latorraca, tra i promotori dell’iniziativa - Le situazioni internazionali al momento sono talmente gravi che devono spingerci a uscire di casa per convincere chi governa a lavorare per il dialogo e la pace".

Come hanno sottolineato Cecilia Volonté e Michele Cortese del coordinamento "Libero Culto", durante la camminata verranno scanditi tutti i nomi dei Paesi attualmente coinvolti in un conflitto per ricordare quante parti del mondo siano ancora oggi afflitte dalla violenza. Ed è stato lo stesso coordinamento a invitare anche la politica:

"Abbiamo invitato a partecipare il sindaco di Cantù e i suoi omologhi di Senna Comasco e Cucciago e abbiamo fatto lo stesso con il presidente del Consiglio comunale di Como - ha spiegato il consigliere del Pd di Cantù Antonio Pagani - Siamo in attesa delle risposte".

A concludere l’ex consigliere regionale del M5S Raffaele Erba:

"Confidiamo in una grande partecipazione, dobbiamo inviare un messaggio chiaro, che la diplomazia è l’unica via per risolvere i conflitti".

Alla marcia aderiscono

Acli Cantù-Mariano Comense, Acli Como, Anpi Como, Arci Como, Charturium Cantù, Civitas Como, Assalam Cantù, Gruppo Appartamento Cantù, Il Ponte Cantù, Non Una Di Meno Como, Associazione Solidarietà Paesi Emergenti Como, Auser Cantù, Auser Como, Chiesa Evangelica Valdese Como, Cisl dei Laghi, Comunità Laudato Sì Cantù, Cooperativa In Cammino Cantù, La carovana del sale Cantù, Lista Civica Lavori in Corso Cantù, Lista Civica Unire Cantù, M5s Cantù, Agrisenna, La Soglia Cantù, Osservatorio Giuridico per i Diritti dei Migranti Como, parrocchia San Martino Como-Rebbio, Partito Democratico Cantù, Tavolo Interfedi Como.