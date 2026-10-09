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In paese arrivano i Gruppi di cammino: escursioni sul territorio per favorire la socialità e promuovere uno stile di vita sano e attivo.

L’iniziativa si presenta ai cittadini

L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, che nei giorni scorsi ha invitato la cittadinanza a partecipare a un incontro dedicato alla salute, in programma per martedì 20 ottobre in sala consiliare, alle 20.30. Alla serata interverranno medici ed esperti: a tenere il convegno ci saranno la dottoressa Elisa Sartorello, chinesiologa del dipartimento di prevenzione e fattori di rischio comportamentali di Ats Insubria e il dottor Gabriele Salerno, chinesiologo. L’intervento sarà moderato dall’assessore ai Servizi sociali Elena Maspero con Arianna Capuano, consigliera delegata allo Sport.

La serata sarà occasione per presentare il progetto dei Gruppi di cammino: un’iniziativa organizzata con il supporto di Ats Insubria e Asst, che ha già preso piede in numerosi Comuni del territorio, come il vicino Lipomo. Si tratta di un’attività motoria che si svolge in forma collettiva nel paese o contesto sociale di appartenenza: un esercizio fisico che prevede camminate sul territorio in sentieri boschivi o verdi, adatto a tutte le età, organizzate con continuità.

«Si tratta di una bella iniziativa, che ha valore a 360 gradi – sottolinea il sindaco Giuliano Capuano – Vogliamo proporla in paese e questo incontro sarà occasione per fornire tutte le informazioni necessarie, ma anche per iniziare la raccolta delle adesioni dei partecipanti e capire l’interesse al progetto». Un’occasione semplice e accessibile per svolgere movimento e allo stesso tempo condividere momenti di socialità. L’iniziativa sarà presentata proprio alla serata, a ingresso libero e aperto a tutti. Saranno poi comunicate le modalità dell’iniziativa e di partecipazione alle uscite.