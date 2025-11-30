In paese un solo vigile: a supporto per la sicurezza degli studenti arriva la Protezione civile

I volontari saranno presenti per fare informazione e supporto, garantendo la sicurezza degli alunni fuori dalla scuola.

Ad Asso è rimasto un solo vigile: in sua assenza, per far sì che gli studenti entrino ed escano da scuola in sicurezza, arriva la Protezione civile.

A supporto per gli studenti

Una decisione presa dal sindaco Mirko Donadini Pina per rispondere a un’esigenza emersa nell’ultimo periodo.

“Nel mese di novembre abbiamo chiesto alla Protezione civile un supporto nei momenti di entrata e uscita da scuola, nei giorni in cui la Polizia locale è impossibilitata a presenziare per motivi organizzativi – spiega il primo cittadino – Insieme al coordinatore Giordano Pina, che ringrazio, stiamo valutando di ampliare il servizio anche ai prossimi mesi. Ci tengo a sottolineare che la Protezione civile non può, per legge, mettersi sulle strisce pedonali al posto del vigile a far attraversare gli studenti ma starà sul marciapiede per fare informazione e sensibilizzazione”.

L’esigenza, come detto, è nata dal fatto che in paese sia rimasto un solo agente di Polizia locale che non riesce a coprire tutti i momenti in cui sarebbe necessaria la sua presenza.

“Avendo anche altre incombenze, non possiamo garantire che il solo vigile che abbiamo sia sempre presente. Però ci è stato segnalato che quando manca c’è un problema di sicurezza, sia a livello di attraversamento pedonale sia di parcheggi. La Protezione civile ha quindi presenziato per circa sette giorni a novembre, da dicembre sarà sempre presente quando mancherà il vigile”.

Manutenzione passaggi pedonali

A proposito di attraversamenti pedonali, il sindaco ha altresì informato che verranno rinnovati quattro passaggi “estremamente critici, al momento fortemente deteriorati”. Due si trovano in località Pagnano (di fronte allo svincolo di entrata e davanti all’accorciatoia), uno in via Vecchia per Visino e uno in circonvallazione (vicino a Sormani Arredamenti).

“Si tratta di attraversamenti scoloriti, dunque li rinnoveremo al fine di garantire il passaggio dei pedoni in sicurezza. Stiamo anche lavorando sulle segnalazioni che abbiamo ricevuto in merito ai passaggi pedonali in corrispondenza della Vallategna e in via Dosso: sono più complessi da mettere in sicurezza perché non si tratta di una questione di sicurezza delle strisce in sé ma della loro segnalazione. Abbiamo ricevuto alcuni preventivi e quindi lavoreremo per intervenire anche su queste situazioni segnalate dai cittadini”.