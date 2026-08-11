In partenza l’undicesimo corso di Studenti con le stellette

E’ prevista dal 23 al 30 agosto prossimi, l’undicesima edizione dell’annuale Corso estivo organizzato dall’associazione Studenti con le Stellette e che porta il nome della “Libertà”, riprendendo il valore che ha denominato il primo Corso nel 2016. Il progetto ospiterà quest’anno 40 giovani del triennio delle superiori provenienti da tutta la Penisola, più un centinaio di ex allievi dei precedenti corsi che hanno scelto di continuare a dare il proprio contributo all’organizzazione vivendo a loro volta nuove esperienze formative

Una settimana di formazione e crescita personale

Il corso di Studenti con le stellette rappresenterà un’intensa settimana di formazione e crescita personale, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con il mondo del volontariato, delle istituzioni e della cittadinanza attiva attraverso attività pratiche, lezioni e testimonianze. Il programma sarà inoltre arricchito da percorsi certificati, tra cui il corso Blsd, Basic Life Support and Defibrillation.

Cerimonia di chiusura a Villa Casana

L’appuntamento conclusivo è fissato per domenica 30 agosto, quando la suggestiva Villa Casana di Novedrate, nelle pertinenze dell’Università e-Campus, ospiterà la cerimonia finale dell’XI Corso “Libertà”. Sarà un’occasione per celebrare il percorso compiuto dagli allievi insieme ai loro familiari, ai volontari, alle istituzioni e alle numerose autorità che prenderanno parte all’evento.

La cerimonia offrirà uno spaccato concreto di un progetto che, da oltre dieci anni, coinvolge centinaia di giovani provenienti da tutta Italia e che continua a rinnovarsi, mantenendo al centro la formazione di cittadini responsabili, consapevoli e attivamente impegnati nella società.