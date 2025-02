In partenza nel mese di marzo un nuovo corso sull'affido familiare

L'iniziativa si terrà presso la sede dell’azienda consortile Consorzio erbese Servizi alla persona

Tre venerdì a disposizione per conoscere il progetto

Il servizio Affido del Consorzio erbese Servizi alla persona propone tre incontri formativi gratuiti dedicati all’affido familiare, rivolto a famiglie, coppie e persone single interessati a

questo argomento. Il corso si terrà presso la sede dell’Azienda consortile in via I° maggio 58, a Erba. Ecco tutte le date: venerdì 14, 21 e 28 marzo dalle 18.30 alle 20.

Si parlerà delle diverse forme di affido

In ogni incontro saranno trattati temi diversi, sia di natura giuridica che psico-socio-educativa Il corso è informativo e conoscitivo e non implica nessun vincolo rispetto alla prosecuzione

del percorso per diventare affidatari. Il progetto di affido può avere forme diverse (passando dall’accoglienza pomeridiana o durante il week end fino ad arrivare all’accoglienza residenziale); in ogni caso il bambino mantiene i contatti con la propria famiglia d’origine.

Si potranno incontrare famiglie che hanno già concluso un percorso

La partecipazione agli incontri è totalmente gratuita e l’iscrizione è aperta fino al prossimo 12 marzo.

Per informazioni è possibile contattare il servizio Affido al 333-3726048 o scrivendo aservizioaffidi@consorzioerbese.it.

Durante la formazione i partecipanti avranno la possibilità di ascoltare famiglie che hanno già concluso un percorso o che stanno vivendo la realtà dell’accoglienza; racconteranno un pezzo della loro storia ed esperienza, nei suoi aspetti più significativi.