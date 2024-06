In pensione dopo 42 anni, la storica insegnante: "Coltivate le aspirazioni"

"Coltivate sempre le vostre aspirazioni". E’ un messaggio tanto diretto quanto semplice. Un lascito di cuore dopo 42 anni di lavoro a contatto con i bambini, quello di Tiziana Isella.

In pensione

Storica insegnante, maestra d’eccezione, per 12 anni responsabile della primaria «Munari» di via Bulgaro a Lurate Caccivio, è stata un punto di riferimento non soltanto per i suoi alunni ma anche per i colleghi. Fino alla fine di agosto rimarrà in servizio ma ha già salutato i piccoli della terza - classe con cui ha concluso la carriera - visto l’inizio delle vacanze estive.

In pensiona la storica insegnante

"Ho iniziato come educatrice all’“Isma” di Villa Guardia: era il 1988 - racconta - Sono poi diventata insegnante ed è in quel momento che mi sono detta: questa è la mia strada". In realtà, Isella ha iniziato a lavorare in una cravatteria quando aveva 16 anni conseguendo il diploma magistrale da privatista. Un esempio di determinazione. Esempio di quel "coltivare le aspirazioni" che ha sempre cercato di trasmettere alle nuove generazioni. "Sono rimasta a Villa Guardia fino al 1999. Dopodiché, ho lavorato alla primaria di Valmorea fino al 2004. Infine, il trasferimento a Caccivio, paese dove vivo. Diciamo che l’amore per questo lavoro e il desiderio di diventare maestra l’ho maturato con il tempo, giorno dopo giorno. La decisione di tentare un percorso nel mondo della scuola è stato un po’ un salto nel buio ma era la decisione giusta da prendere. Devo dire anche che si sono fidati di me". Isella e i suoi alunni, accompagnati mano nella mano verso il futuro, verso l’imbocco della loro strada. Isella conclude: "Porterò i bambini nel cuore ma è arrivato il momento di affrontare questo nuovo tempo che ho di fronte. Mi ritengo contenta e molto fortunata".