In pensione dopo 43 anni in Municipio

Maria Caterina Trovato ha chiuso il suo impegno lo scorso 31 luglio

Una prima esperienza a Ponte Lambro, poi il superamento del concorso

Per 43 anni è stata alla sua scrivania del Municipio eupiliese. Maria Caterina Trovato, 63 anni, pontelambrese, ha iniziato a lavorare come dipendente comunale a Eupilio nel 1981. Mercoledì, 31 luglio, è stato il suo ultimo giorno prima del pensionamento. Aveva iniziato a fare questo lavoro per caso: la sua vicina di casa lavorava in Comune a Ponte Lambro e le aveva detto che cercavano un’impiegata per tre mesi. Così ha fatto questa prima esperienza. Poi saputo del concorso a Eupilio, vi ha preso parte vincendolo.

Un lavoro che è diventato come una seconda casa

In tanti, saputo del suo pensionamento, le hanno dimostrato affetto: "In molti mi hanno fermato per salutarmi, per chiedere... Credo che al di là del lavoro quello che conta veramente siano i legami costruiti con le persone - spiega Trovato, che ha parole d’affetto anche per i colleghi - Ho sempre avuto un ottimo rapporto con loro, sono stati come una seconda famiglia, sia quelli attuali che quelli passati. Anche quelli dei Comuni vicini di Longone, Proserpio, Erba e Pusiano, con cui c’è stata una bella collaborazione e uno scambio proficuo di consigli e suggerimenti".

Attestato di stima anche da parte del sindaco

Parole di stima sono arrivate anche dal sindaco di Euplio, Alessandro Spinelli: "Caterina è stata sempre stata presente, collaborativa e disponibile sia negli orari di lavoro che extra lavoro. Per me era un punto di riferimento importante: potevo sempre contare su di lei. Così come lo è stata per tutta la Giunta. Mi fa davvero piacere la bella armonia che ha lasciato nel suo ufficio e di come ha fatto crescere i suoi collaboratori, a cui ha trasmesso quei valori professionali che l’hanno contraddistinta".