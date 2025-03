In pensione il dottor Romanelli, attivo un Amt a Ronago

Il 14 marzo sarà l’ultimo giorno di lavoro per il dottor Carlo Romanelli, medico di medicina generale.

Pensione per il dottor Romanelli

Il medico di medicina generale Romanelli, venerdì concluderà il suo operato nell’ambito territoriale costituito dai comuni di Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Castelnuovo Bozzente, Rodero, Solbiate con Cagno, Uggiate con Ronago, Valmorea. Per assicurare l’assistenza ai pazienti, nell’impossibilità di individuare un medico al quale assegnare un incarico temporaneo, verrà istituto un Ambulatorio Medico Temporaneo (Amt), con sede a Uggiate con Ronago, nell’ambulatorio comunale, in via Asilo 7, a Ronago. Gli assistiti del dottor Romanelli - fatte salve diverse loro decisioni - saranno assegnati direttamente al medico dell’Ambulatorio senza dover effettuare alcuna scelta. Il servizio AMT assicura tutte le prestazioni di competenza del medico di medicina generale (prescrizioni farmaci, visite, permessi di lavoro etc.). L’ambulatorio sarà attivo a partire dal 17 marzo e l’attività verrà svolta su appuntamento, chiamando, negli orari indicati, il numero 334-6607700.

Gli orari