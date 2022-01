in edicola

"Ora vorrei insegnare ai bambini cosa significa essere pompieri".

61 anni, compiuti il 3 gennaio scorso, il responsabile del distaccamento appianese Mario Corti sta vivendo le ultime settimane in attesa del decreto che sancirà la fine della sua collaborazione con il Corpo, teso tra passato e futuro.

"In pensione" il responsabile dei Vigili del fuoco di Appiano

"Vorrei insegnare ai bambini cosa significa essere pompieri. Tornare nelle scuole dopo lo stop a causa della pandemia". Trent’anni di volontariato non si cancellano con un colpo di spugna. Trent’anni di passione e amore verso i Vigili del fuoco sono come un segno indelebile destinato a non «guarire» mai.

