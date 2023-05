Dopo 22 anni da responsabile dell’area tecnica del Comune di Eupilio, è andato in pensione il geometra Dario Carioni.

In pensione "l'uomo dei cantieri" di Eupilio: Carioni dopo 22 anni lascia il Comune

Classe 1960, dopo aver lavorato per 7 anni in aziende del Milanese, è stato per 14 anni al Comune di Misinto per poi arrivare a Eupilio nel 2001, dove è rimasto fino al pensionamento. Colleghi e amministratori lo hanno salutato lo scorso 28 aprile, con un piccolo momento di festa.

Tante le opere seguite dal tecnico nel corso della sua carriera: dalla realizzazione del nuovo Municipio alla piazza di Corneno, fino agli ultimi interventi in via Panigatti e in via Provinciale. E quelli a cui ha dato l’input, come il rifacimento del vecchio palazzo municipale attualmente in corso.

