In pensione storica caposala del Sant’Antonio Abate

Ultimo giorno di lavoro oggi, 31 dicembre, per Mariantonia Frigerio, “storica” coordinatrice infermieristica del reparto di Medicina all’ospedale Sant’Antonio Abate di Cantù.

La carriera

Ha iniziato a lavorare all’età di vent’anni, nel 1985, e dopo aver trascorso, in via Napoleona, alcuni anni nel reparto di Pneumologia e poi nel reparto di Psichiatria, nel 1998 è arrivata all’ospedale di Cantù, nel reparto di Medicina. Qui in via Domea si è prodigata anche per la formazione degli studenti di Infermieristica, contribuendo ad avviare un progetto sperimentale di formazione proprio nel reparto di Medicina.

Le sue parole

“E’ una professione che all’epoca avevo scelto un po’ per caso perché la mia vicina di casa faceva l’assistente sociale – ricorda Mariantonia Frigerio – E’ una scelta che rifarei, però, perché nonostante le fatiche ho vissuto tante esperienze e ho potuto contare su un bel gruppo di colleghe e colleghi con i quali abbiamo condiviso questo lungo percorso”. Dal 1 gennaio Mariantonia si dedicherà ai cinque nipoti, ancora tutti piccoli.

I ringraziamenti

“Ringrazio Mariantonia per la sua testimonianza preziosa – osserva Manuela Soncin, dirigente Dapss di Asst Lariana – La sua lunga carriera racconta una profonda dedizione alla professione infermieristica, nonostante le innegabili fatiche e difficoltà. Il suo impegno nella cura dei pazienti così come nella formazione degli studenti, resteranno sempre con noi. A lei vanno tutta la nostra riconoscenza per quanto costruito in questi anni e i migliori auguri per questa nuova fase della vita che si apre ora”.