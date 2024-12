In pensione storica farmacista di Asnago

Per 30 anni esatti è stata un punto di riferimento per la frazione. Laura Terraneo, 66 anni, è stata la farmacista di Cantù Asnago, la professionista ha visto crescere generazioni di canturini arrivando a instaurare con molti di loro anche un rapporto di amicizia.

Sabato14 dicembre, è stato il suo ultimo giorno di lavoro. Così i residenti della frazione hanno voluto organizzarle una piccola festa a sorpresa consegnandole un mazzo di fiori. Ha raccontato la farmacista:

"E’ stato molto emozionante. Mi fa piacere perché significa che, negli anni, sono nati rapporti umani solidi, che porterò per sempre nel mio cuore".

L'esperienza di Terraneo come farmacista

Terraneo abita a Mariano Comense. Dopo la laurea, ha lavorato in diverse farmacie, vincendo poi il concorso per la farmacia comunale di Asnago di Cermenate, dove è rimasta per cinque anni. Nel dicembre del 1994, dopo aver conosciuto Gianpaolo Cesari titolare della farmacia di via Rienti, si è trasferita nel punto vendita della frazione canturino, lavorandovi ininterrottamente fino alla pensione.

Terraneo ha proseguito:

"Ho solo splendidi ricordi di questa lunga esperienza lavorativa. Con le colleghe ho costruito un solido rapporto, facendo squadra. E’ stata un’esperienza umana eccezionale. Soprattutto perché con i clienti, ed è per questo che mi è dispiaciuto lasciare il lavoro, si è creato un rapporto di fiducia e stima davvero grande. Cosicché io e le colleghe siamo diventate un punto di riferimento per i residenti e non solo. Posso dire che ho fatto parte di una sorta di famiglia allargata".

Laura Terraneo ha visto crescere generazioni di asnaghesi:

"Ho visto bambini diventare adulti, genitori invecchiare e purtroppo anche persone venire a mancare. Ho tanti ricordi, anche perché ho sempre interpretato il mio ruolo non semplicemente come la professionista incaricata di vendere il farmaco, ma anche come una persona con la quale il cliente poteva parlare, confidarsi o confrontarsi. Tutti questi aspetti mi hanno sempre confermato come la scelta professionale che avevo fatto molti anni prima fosse quella corretta".

In questi anni la frazione di Cantù Asnago è molto cambiata. Terraneo ha infatti affermato:

"Sono diminuiti i servizi a disposizione dei residenti, facendo sì che la farmacia diventasse ancora di più un riferimento per i cittadini".

I progetti per il futuro

La storica farmacista di Cantù Asnago ha raccontato anche quale sarà il suo futuro: