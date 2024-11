In pensione storico dipendente del Comune di Cantù

Oggi, venerdì 8 novembre, è stato l'ultimo giorno di lavoro per Stefano Frigerio, storico dipendente del Comune di Cantù.

La festa

Frigerio ha lavorato per anni ai Servizi Demografici, Anagrafe, Elettorale e Stato Civile. I dipendenti in servizio, raggiunti anche da quelli già in pensione, attorno alle 13 gli hanno dedicato una bella festa per festeggiare il suo pensionamento. A questa erano presenti anche il vicesindaco Valeriano Maspero e l'assessore al Verde e parchi pubblici, Decoro urbano, Servizi Demografici ed Elettorale, Rapporto con le Frazioni Andrea Lapenna.

(Stefano Frigerio è il terzo partendo da destra in seconda fila)

Le parole dell'assessore

"Il dottor Frigerio è stato un grande lavoratore - ha dichiarato l'assessore Lapenna - Ho avuto modo di conoscerlo in occasione del mio primo mandato come assessore ai Servizi Demografici ed elettorale, ormai 6 anni fa. In tutto questo tempo ho potuto apprezzarne le capacità e le competenze. E' stato un funzionario preparatissimo, che mancherà moltissimo a tutti noi e alla macchina comunale".