In pensione Toffanelli: sempre più pazienti devono rivolgersi alla Casa di Comunità

Da oggi un altro migliaio di erbesi è senza medico di medicina generale. Ieri, venerdì 28 agosto, è stato infatti l’ultimo giorno di attività del dottor Marco Toffanelli, altro medico storico di Erba.

E’ sempre più allarme medici di base

La cessazione del suo servizio convenzionale nell’ambito Erba-Pusiano arriva dopo quella di tanti altri suoi colleghi «della vecchia guardia». E via via sono stati pochi gli assistiti che sono riusciti ad «accaparrarsi» un nuovo medico, mentre la gran parte è andata a rinfoltire sempre di più il numero di pazienti dell’ambulatorio territoriale temporaneo presso la Casa di Comunità a Ponte Lambro, dove nell’arco della settimana si alternano diversi medici a rotazione.

Sarà così anche per i pazienti del dottor Toffanelli, che dopo davvero tanti anni di onorato servizio si gode il meritato riposo, ma i cui pazienti sono già preoccupati. Una situazione, quella del mancato ricambio di medici di medicina generale, che a Erba si sente particolarmente, se si calcola che per gli oltre 16mila abitanti ci sono solo cinque medici di base e se si mette a confronto con paesi ben più piccoli, come Albavilla che ne ha tre, così come Ponte Lambro e Longone, o Merone che ne ha addirittura quattro.

E così anche gli assistiti del dottor Toffanelli dovranno da questa settimana fare riferimento alla Casa di Comunità, come segnalato dall’avviso emesso dalla Asst Lariana: «In attesa di individuazione di un medico al quale assegnare incarico di assistenza primaria, ai fini di garantire la continuità dell’assistenza agli attuali pazienti del dottor Toffanelli, si comunica che dal 31 agosto 2026 gli stessi potranno rivolgersi alla Casa di Comunità di Ponte Lambro su appuntamento, contattando il numero 031-6337926 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12».

Su Erba c’è peraltro da segnalare anche che la pediatra di libera scelta Manuela Regazzoni dal prossimo 1° settembre non riceverà più nello studio di via Tommaso Grossi a Erba, ma si trasferisce nell’ambulatorio comunale di Villa Giamminola ad Albavilla, dove ci sono già anche l’Ambulatorio del sorriso, con le sue prestazioni gratuite, e tre medici di medicina generale. I suoi assistiti rimagono tali, ma i genitori dovranno portare ad Albavilla, e non più a Erba, i loro piccoli in visita.