In piazza Mercato il Presepe è sull’acqua

Un’iniziativa che è divenuta negli ultimi anni un appuntamento atteso dalla comunità di Erba, e per questa edizione 2025 il gruppo ha scelto di valorizzare il patrimonio storico e affettivo della città con un allestimento ispirato alla memorabile nevicata del 1985

Si ricorda la straordinaria nevicata di quarant’anni fa

Il Presepe, realizzato nel lavatoio di piazza Mercato dai volontari del rione, è come sempre un punto fisso del Natale cittadino. Il tema di quest’anno è legato alla straordinaria nevicata del 1985, quando Erba si risvegliò sotto una coltre di neve che trasformò la città in un paesaggio quasi fiabesco. A rievocare quell’atmosfera anche la gigantografia storica sullo sfondo scattata da Osvaldo Cappelletti, che ritrae la piazza del Mercato interamente imbiancata.

Un richiamo alla rinascita e alla rigenerazione

Elementi scenografici particolarmente suggestivi sono gli ombrelli trasparenti dentro i quali si trovano la Natività, le statuine dei pastori e degli animali. L’idea, firmata da Umberto Rigamonti – e realizzata con la collaborazione di Giuseppe Civati, Gabriele Pina e Giancarlo Pontiggia – richiama i simboli della rinascita e della rigenerazione, con l’acqua come leitmotiv dell’intera composizione.

Visitabile fino al prossimo 6 gennaio

L’allestimento resterà visitabile fino al prossimo 6 gennaio, aperto tutti i giorni. Chi già ha avuto modo di ammirarlo ne ha apprezzato il valore della realizzazione. Una soddisfazione per i volontari che lo hanno realizzato con passione e cura.