In più di 100 piazze italiane la Giornata della Meraviglia del claun Pimpa

Domenica 13 ottobre in più di 100 piazze italiane la quarta Giornata della Meraviglia, organizzata dall'associazione "Per far Sorridere il Cielo - Odv" che col claun Pimpa è attiva tra i bimbi in contesti di guerra e che anche in provincia di Como collabora con varie realtà.

La Manifestazione

L'evento vedrà impegnati più di 500 fra enti e associazioni, appunto capitanate dell’associazione "Per far Sorridere il Cielo - Odv "che da più di 10 anni si occupa di regalare meraviglia ai bimbi della guerra. La Giornata della Meraviglia asce da un principio che riassume la forza dell'impegno umanitario: “Un bimbo a cui regali Meraviglia, sarà portatore sano di Pace”. E anche dall’idea che “tutti i bambini hanno diritto a vivere il dono della Meraviglia, cosi da poter esprimere la propria creatività”.

I sorrisi donati dal claun Pimpa

L'opera meritoria di Marco Rodari, nelle vesti del claun Pimpa, lo ha portato al titolo di cavaliere della Repubblica, assegnatogli dal presidente Sergio Mattarella. Un impegno, quello dell'eclettico claun, che lo ha portato a collaborare con varie realtà, tra parrocchie e associazioni italiane. A documentare la profondità dell'azione di Rodari anche il gruppo di volontari Frontiere di Pace, che ha base a Villa Guardia, nella parrocchia di Maccio, e più volte in Ucraina insieme allo stesso pagliaccio che regala sorrisi ai piccoli oppressi dalla guerra.

Le proposte di condivisione

Tra i laboratori comuni in tutta Italia ci sono “Disegna una Meraviglia” e il “Gioco della Meraviglia”, che prendendo spunto dal Manifesto delle “12 Fatiche dei Bimbi della guerra". Proveranno a porre una riflessione a tutti i partecipanti sulle situazioni di vita di bimbi e bimbe della guerra. E dopo aver ballato la Canzone della Meraviglia, si terminerà tutti insieme con il meraviglioso “lancio” delle bolle di sapone.

Tutte le attività sono gratuite (www.giornatadellameraviglia.it).