In quattro si perdono in montagna, interviene il Soccorso alpino

Intervento

Avevano perso l'orientamento durante la gita in montagna ed erano finite in una zona impervia: per salvarli è stato necessario l'intervento del Soccorso alpino

L'allarme

Poco prima delle 20 di venerdì 1 agosto, la Stazione del Triangolo Lariano del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, XIX Delegazione Lariana – è stata attivata dalla SOREU dei Laghi per un intervento in zona San Primo (nel Comune di Bellagio), nei pressi del Monte Forcella.

Quattro persone avevano perso l’orientamento, erano bloccate in un’area molto impervia e boscosa e impossibilitate a proseguire in autonomia. Un tecnico del CNSAS, che si trovava nelle vicinanze e conosce molto bene la zona, si è diretto verso il punto indicato dalle coordinate geografiche ricevute e ha raggiunto il gruppo; ha constatato le condizioni delle quattro persone e verificato che erano illese.

Nel frattempo, una squadra territoriale del Soccorso alpino, composta da altri quattro tecnici, ha raggiunto la zona dell’intervento. Sono cominciate le operazioni di recupero, per un centinaio di metri verso il basso, con corde e imbraghi per garantire la sicurezza delle persone soccorse. Intervento concluso in tarda serata, in collaborazione con i Vigili del fuoco.