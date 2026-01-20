In servizio il nuovo responsabile di Dermatologia, il dottor Sebastiano Recalcati

Ha preso servizio nei giorni scorsi il nuovo responsabile della struttura semplice dipartimentale di Dermatologia-IST di Asst Lariana. L’incarico è stato affidato al dottor Sebastiano Recalcati.
Recalcati nuovo responsabile di Dermatologia
Autore di articoli e relatore
E’ autore di articoli in riviste scientifiche nazionali ed internazionali, relatore in congressi nazionali ed internazionali, revisore certificato di 25 riviste scientifiche mediche internazionali indicizzate tra cui The Lancet, JAAD Journal of the American Academy of Dermatology, BJD British Journal of Dermatology, JEADV Journal of the European Academy of Dermatology; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, è investigator in studi multicentro; tra i numerosi premi conseguiti ricordiamo l’ultimo conseguito nel 2023 come “Young Dermatologist Achievement Award” conferito dalla International League of Dermatological Societies ILDS, lega che raccoglie tutte le Società Scientifiche Dermatologiche Mondiali. Il premio, assegnato ogni 4 anni ad un dermatologo per ogni continente (Recalcati è stato selezionato per l’Europa), mira a riconoscere giovani dermatologi che hanno dato un contributo rilevante alla dermatologia internazionale, in particolare per i pazienti di aree svantaggiate del mondo. E’ professore a contratto all’Università Vita-Salute San Raffaele e nel 2023 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario associato per le Malattie cutanee.
All’interno della Dermatologia di Asst Lariana il dottor Recalcati potrà contare, tra l’altro, sulla collaborazione della dottoressa Amelia Locatelli, già primario, in pensione dall’anno scorso ma tuttora impegnata nelle attività della struttura e che con l’occasione ringraziamo per il lavoro e la passione assicurate.