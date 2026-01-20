In servizio il nuovo responsabile di Dermatologia, il dottor Sebastiano Recalcati

Ha preso servizio nei giorni scorsi il nuovo responsabile della struttura semplice dipartimentale di Dermatologia-IST di Asst Lariana. L’incarico è stato affidato al dottor Sebastiano Recalcati.

Recalcati nuovo responsabile di Dermatologia

Il dottore Recalcati è arrivato in comando da Asst Lecco, dove è dirigente medico specialista in Dermatologia e Venereologia a tempo indeterminato.

Dopo la laurea, nel 2008, in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Milano-Bicocca e la specializzazione, nel 2016, in Dermatologia e Venereologia all’Università degli Studi di Milano – entrambe ottenute con il massimo dei voti e la lode – nel 2024 ha conseguito un master universitario di secondo livello in Dermochirurgia all’Università di Siena. Ha lavorato per alcuni anni al Policlinico di Milano nell’unità di Dermatologia e Venereologia come ricercatore, dal luglio 2018 ha iniziato a lavorare all’ospedale Manzoni di Lecco con la responsabilità e mansioni di dermochirurgo, esecuzione di interventi di chirurgia plastica-ricostruttiva e tecnica del linfonodo sentinella, gestione di pazienti affetti da patologie oncologiche cutanee e infiammatorie, gestione dell’ambulatorio di videodermatoscopia e follow-up melanoma, gestione delle terapie target biologiche, gestione dell’ambulatorio ulcere e medicazioni avanzate per la riparazione e la rigenerazione dei tessuti; sempre per Asst Lecco, inoltre, è nel board della rete regionale per le Malattie Rare, per lo studio e la cura delle malattie rare neurofibromatosi dell’Irccs Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri.

Autore di articoli e relatore

E’ autore di articoli in riviste scientifiche nazionali ed internazionali, relatore in congressi nazionali ed internazionali, revisore certificato di 25 riviste scientifiche mediche internazionali indicizzate tra cui The Lancet, JAAD Journal of the American Academy of Dermatology, BJD British Journal of Dermatology, JEADV Journal of the European Academy of Dermatology; ha partecipato a gruppi di ricerca nazionali ed internazionali, è investigator in studi multicentro; tra i numerosi premi conseguiti ricordiamo l’ultimo conseguito nel 2023 come “Young Dermatologist Achievement Award” conferito dalla International League of Dermatological Societies ILDS, lega che raccoglie tutte le Società Scientifiche Dermatologiche Mondiali. Il premio, assegnato ogni 4 anni ad un dermatologo per ogni continente (Recalcati è stato selezionato per l’Europa), mira a riconoscere giovani dermatologi che hanno dato un contributo rilevante alla dermatologia internazionale, in particolare per i pazienti di aree svantaggiate del mondo. E’ professore a contratto all’Università Vita-Salute San Raffaele e nel 2023 ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario associato per le Malattie cutanee.

All’interno della Dermatologia di Asst Lariana il dottor Recalcati potrà contare, tra l’altro, sulla collaborazione della dottoressa Amelia Locatelli, già primario, in pensione dall’anno scorso ma tuttora impegnata nelle attività della struttura e che con l’occasione ringraziamo per il lavoro e la passione assicurate.