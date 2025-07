In tanti piangono Emilia, infermiera dal cuore grande

cordoglio

Ha lavorato per una vita all'ospedale di Erba, ha avviato il centro prelievi a Valbrona e negli ultimi mesi era operativa in quello di Castelmarte.

Tre comunità sono unite nel cordoglio: se n'è andata a 63 anni Emilia Cattaneo, infermiera conosciutissima sul territorio di Valbrona, Castelmarte ed Erba.

Una vita dedicata al prossimo

Una vita dedicata al prossimo, fino all’ultimo. Sempre disponibile ad aiutare gli altri, ha combattuto contro un male che non le ha lasciato scampo. Nonostante la malattia, ha seguito i "suoi" pazienti finché ha potuto: rispondeva a tutti coloro che la contattavano per un consulto ma soprattutto per un prelievo, recandosi di persona a casa loro anche quando le forze avevano iniziato a venire meno.

All’ospedale della città - quando ancora era Fatebenefratelli - ha lavorato in diversi reparti ed era quindi un volto noto a numerosi pazienti. Indimenticata storica caposala del nosocomio erbese, dal nido al poliambulatorio, ha lasciato un ricordo indelebile in tutti i suoi colleghi.

Nel 2005 aveva avviato insieme all’Amministrazione comunale il servizio prelievi gratuito a Valbrona: era riuscita a unire un’equipe di ben otto infermieri, che si occupavano dei pazienti sia a domicilio sia nei due ambulatori in paese. Era stata anche in Amministrazione comunale con l’allora sindaco Luigi Vener.

I ricordi di Turba e Colombo

La ricorda con affetto Martina Turba, ex sindaco di Valbrona e amica:

Abbiamo iniziato insieme il percorso del centro prelievi nel 2005. Le avevo chiesto di aiutarmi perché mi sarebbe piaciuto avviare il servizio a Valbrona, così siamo riuscite a partire attraverso una convenzione con l’ospedale di Erba. Abbiamo offerto il servizio gratuitamente in due ambulatori, in municipio e a Visino, ma anche a domicilio. Avevamo otto infermieri a disposizione. In più, Emilia si recava anche a casa della gente al di fuori degli orari di lavoro e non solo a Valbrona: che la chiamassero alle 7 di mattina o la sera, lei era sempre disponibile e pronta. Il servizio prelievi è andato avanti per qualche anno, poi ha subito qualche modifica e ha chiuso definitivamente intorno al 2018. E’ un peccato perché era qualcosa di innovativo e importante per la cittadinanza, tante Amministrazioni comunali mi avevano chiamata per chiedermi informazioni perché erano interessate a fare qualcosa di simile. Emilia, poi, era sempre gentile e disponibile con tutti.

Negli ultimi mesi Emilia aveva altresì lavorato al centro prelievi di Castelmarte: il servizio era partito lo scorso novembre negli ambulatori in municipio per due giorni al mese. Un periodo sufficiente per far sì che tanti pazienti, e non solo, si affezionassero a lei. Ora, infatti, anche l’Amministrazione comunale del paese piange la sua scomparsa:

Il sindaco e l'Amministrazione comunale sono costernati per la scomparsa della cara signora Emilia che si dedicava con tanta passione ad eseguire i prelievi sanguinei presso il nostro ambulatorio. Anche a nome di tutta la comunità castelmartese esprime tutta la propria riconoscenza e porge le più sentite condoglianze alla famiglia.

In particolare, il sindaco Elvio Colombo ha ricordato l’infermiera con affetto: