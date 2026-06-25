In trenta alla scoperta dell’arrampicata con “Giovani in Vetta”

Sesto appuntamento con “Giovani in Vetta” promosso dall’associazione giovanile Lo Snodo con la collaborazione del Cai Inverigo.

Grande successo

Grande partecipazione ed entusiasmo per il sesto appuntamento di “Giovani in Vetta”, il progetto promosso dall’associazione giovanile Lo Snodo dedicato alla riscoperta del territorio e al benessere delle nuove generazioni. Sono stati infatti più di trenta i ragazzi e le ragazze coinvolti in “Stair(Way) to Introbio”, l’esperienza che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta del mondo dell’arrampicata, confermando ancora una volta il crescente interesse dei giovani per attività all’aria aperta capaci di unire sport, natura e condivisione.

Iniziativa divisa in due momenti

L’iniziativa si è articolata in due momenti complementari, pensati per permettere anche a chi non aveva mai praticato arrampicata di avvicinarsi gradualmente a questa disciplina. Il primo appuntamento, ospitato presso la sede del Cai di Inverigo, ha previsto una serata di prova sulla parete artificiale, durante la quale i partecipanti hanno potuto apprendere le basi dell’arrampicata, familiarizzare con l’attrezzatura e acquisire le prime nozioni tecniche in un ambiente controllato e sicuro. La seconda giornata, invece, ha portato il gruppo in falesia a Introbio, dove i ragazzi e le ragazze hanno avuto l’opportunità di mettere in pratica quanto appreso e vivere l’esperienza della roccia in un contesto naturale d’eccezione. Accompagnati dai volontari del Cai di Inverigo e da una Guida Alpina, i partecipanti hanno trascorso un’intera giornata immersi nella montagna, sperimentando non solo l’aspetto sportivo dell’arrampicata, ma anche il valore della condivisione e il contatto diretto con un ambiente unico, che ha reso l’esperienza ancora più coinvolgente.

“Risposta coinvolgente”

“La risposta dei ragazzi e delle ragazze è stata davvero straordinaria e siamo molto soddisfatti dell’entusiasmo con cui hanno partecipato a questa esperienza – commenta Camillo Castelli, referente del gruppo Giovani in Vetta – Un ringraziamento speciale va al CAI di Inverigo, che con grande disponibilità e competenza è riuscito a seguire tutti i partecipanti nonostante il numero particolarmente elevato. La collaborazione con i volontari e con la Guida Alpina ha permesso a ciascuno di vivere un’esperienza autentica e in totale sicurezza. Siamo felici di vedere crescere sempre di più questo gruppo e non vediamo l’ora di condividere insieme l’ultima uscita del percorso”.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Lo Snodo ed è realizzata grazie al contributo e al sostegno del bando YouthBank di Fondazione Comasca e al progetto “On Air – Voce ai Giovani, Spazio alle Idee”, guidato dalla Cooperativa Lavoro e Solidarietà e realizzato in collaborazione con Lo Snodo e altri enti, con il finanziamento di Regione Lombardia attraverso il bando Giovani Smart 3.0. Il percorso si concluderà nel mese di luglio con un ultimo appuntamento: una notte in tenda sotto le stelle, che rappresenterà il momento finale di un’esperienza che, appuntamento dopo appuntamento, ha saputo coinvolgere un numero sempre maggiore di giovani e costruire una comunità appassionata di montagna e vita all’aria aperta.