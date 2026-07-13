In “Vespa” sino a Capo Nord

Per tutti loro è il viaggio che sognavano da una vita. Raggiungere Capo Nord in sella alla loro «Vespa». Un’esperienza che potranno concretizzare tre soci del Vespa Club di Cantù, in partenza per l’estremo nord europeo domenica 19 luglio 2026.

I protagonisti

I protagonisti di questa impresa da oltre 9mila chilometri sono Alfio Carpani, 62 anni e iscritto al Vespa Club di Cantù dal 1999, Albino Piovesan, 60 anni, iscritto dal 2014 e Tommaso Casalnuovo, che di anni ne ha invece 58 e che è iscritto al sodalizio canturino dal 2016.

Ciascuno con orgoglio viaggerà sulla propria «Vespa»: rispettivamente una GTV 310 del 2025, una PX 200 del 1984 e una GL 150 del 1964.

Il viaggio

«Partiremo verso Nordkapp il 19 luglio – hanno raccontato i protagonisti di quella che sarà una vera e propria impresa – Abbiamo stimato di impiegarci una trentina di giorni per completare l’itinerario. Complessivamente, infatti, i chilometri che andremo a percorrere sono poco più di 9mila. La nostra intenzione è quella di percorrerne mediamente 300 ogni giorno: è una distanza che ci permetterebbe di apprezzare anche il tragitto senza affaticarci troppo».

Ovviamente le variabili, che potrebbero allungare il tempo di percorrenza, non mancano.

«Sono soprattutto legate al meteo – hanno proseguito i canturini – Se troviamo pioggia o vento, entro certi limiti possiamo proseguire comunque, altrimenti saremo costretti ad aspettare che il tempo migliori. Ecco perché il periodo di completamento dell’itinerario potrebbe anche essere più lungo. In ogni caso, la velocità di crociera media sarà compresa tra i 60 e i 70 chilometri all’ora».

L’equipaggiamento

I tre vespisti percorreranno solo strade normali, dormiranno tendenzialmente in bed and breakfast ma con loro porteranno anche tenda, sacchi a pelo e materassino gonfiabile.

«La gestione dello spazio è sicuramente uno degli aspetti più complicati di questo viaggio. L’equipaggiamento che porteremo dovrà essere adeguato sia al bel tempo e a temperature più alte, sia a un clima più rigido. Chiaramente sulla “Vespa” lo spazio è limitato, per questo motivo avremo un bauletto dietro, una borsa davanti e, se sarà necessario, porteremo anche uno zaino sulle spalle».

L’itinerario

L’itinerario consentirà ai canturini di attraversare Svizzera, Germania sino alla Danimarca, dove attraverseranno il ponte verso la Svezia e poi a nord verso la Finlandia, dove faranno sosta nella città di Babbo Natale, Rovaniemi.

«In Danimarca ci fermeremo anche a Copenaghen, per visitare un pochino la città. Verso Capo Nord avremo modo di visitare anche le isole Lofoten, per poi scendere lungo i fiordi norvegesi percorrendo il “cammino dei troll” e la strada atlantica, dove sicuramente ci fermeremo per ammirare gli splendidi panorami».

Per tutti loro, il viaggio a Capo Nord è il sogno rimasto nel cassetto per anni e che ora può finalmente concretizzarsi.