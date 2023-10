Inaugurata la 50esima "Mostra dell'Artigianato". Fermi: "Il mondo artigiano unisce il nostro territorio"

È stata inaugurata questa mattina, sabato 28 ottobre 2023, la 50esima edizione della Mostra dell'Artigianato che per l'ennesima volta si svolge nello spazio espositivo di Lariofiere a Erba. Numerose le istituzioni presenti per dare il proprio contributo al lancio di un'edizione storica, quella che segna il mezzo secolo di vita della fiera che esalta e mette in primo piano il mondo artigiano tipico del nostro territorio.

Gli interventi

A fare gli onori di casa l'Amministrazione comunale di Erba con Erica Rivolta:

"Questa è una vetrina importante già dal 1974 per moltissimi artigiani perché capace di attirare il pubblico per ragioni di ogni genere e perché in tutto questo tempo è rimasta un punto di riferimento. Anche se ora stiamo vivendo un momento difficile gli artigiani riescono sempre a rinnovarsi: superare le crisi con resilienza e reinventarsi è un merito che va dato a loro. Poi noi, come Amministrazione e come città, è un momento estremamente importante".

Poi è toccato a Fabio Dadati, presidente di Lariofiere, fare i "secondi" onori di casa:

"È un traguardo non scontato quello dei cinquant'anni: significa che gli artigiani sono stati capaci di rinnovarsi e stare al passo con i tempi. Abbiamo avuto momenti in cui percepivamo difficoltà, ma insieme agli artigiani e al presidente Roberto Galli ci si è messi in discussione rilanciando quella che è una vetrina per espositori del settore".

Nominato da Dadati, è intervenuto anche Galli, presidente di Confartigianato Como, che ha voluto ringraziare chi si è adoperato e impegnato per far sì che la mostra arrivasse a 50 anni di vita e anche chi ogni anno riesce a portare a Lariofiere il "saper fare". Dopo di lui parola a Marco Galimberti, presidente della Camera di Commercio Como-Lecco:

"Questo è un momento molto importante e a dimostrarlo è il parterre di istituzioni che hanno voluto presenziare per sottolinearlo. Ma lo abbiamo voluto fare anche noi perché abbiamo scritto un libro storico sulla mostra per celebrare tutte quelle persone che si mettono in sinergia e lavorano insieme per un risultato non scontato. Per celebrare questi territori che si uniscono nel mondo dell'artigianato".

Infine, la parola è passata prima a Virgilio Fagioli, presidente del comitato promotore che ha voluto ricordare Cesare Fumagalli, pezzo di storia della mostra, e poi ad Alessandro Fermi, assessore regionale all'Università, Ricerca e Innovazione: