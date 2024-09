Inaugurata la nuova ala dell'infanzia Garibaldi a Mariano

Un'ala tutta nuova alla scuola dell'infanzia Garibaldi di Mariano Comense. L'inaugurazione è andata in scena oggi, martedì 3 settembre 2024.

Inaugurata la nuova ala dell'infanzia Garibaldi, il sindaco: "Portato a termine un cantiere complicato"

Sono quattro le nuove aule, costruite nell’ottica di permettere ai piccoli alunni di avere tutto a disposizione: dagli armadietti, passando per i bagni e un grande spazio per svolgere tutte le attività, compreso il pranzo. Soddisfatto il sindaco Giovanni Alberti: "E' un'opera nata dall'Amministrazione che ci ha preceduto, a noi, arrivati dopo, il compito di mettere a terra questo progetto. E' stato complicato perché il cantiere ha attraversato il periodo del Covid, subendo un incremento importante dei costi. Un ringraziamento particolare ai fornitori ma in particolare alla ditta EdilGrande e ad Aldo Grande, di Mariano, che ci ha aiutato ad arrivare alla fine".

Gli interventi

Presente anche l’assessore regionale all’Università ricerca e innovazione Alessandro Fermi: "Una comunità vive e continua a vivere quando investe sulla scuola, una comunità muore quando si chiudono un asilo o scuola, come purtroppo succede in tanti piccoli paesi di montagna e collina. Qui si è investito sul futuro della comunità e dei ragazzi". Spazio poi alle parole del sottosegretario al Ministro dell'Interno, Nicola Molteni: "La giornata di oggi è storica. I progetti si realizzano non solo quando ci sono soldi, un elemento determinante è quello di saperli spendere bene. Mariano è l'esempio di un Comune virtuoso che sa progettare, programma e individuare le necessità della comunità". I bambini giovedì entreranno nella loro nuova scuola, realizzata grazie a un finanziamento statale a cui si sono poi aggiunti i soldi arrivati dal Pnrr.