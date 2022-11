È stata inaugurata questa mattina, giovedì 24 novembre 2022, la nuova Casa di Comunità di Olgiate Comasco situata in piazza Italia. La mattinata di presentazione si è divisa in due momenti: prima la conferenza stampa alle 10 nell'auditorium del Medioevo, con relatori il sindaco di Olgiate Simone Moretti, il direttore generale di ASST Lariana Fabio Banfi e il direttore Welfare di Regione Lombardia Giovanni Pavesi, poi la visita alla nuova struttura.

Il video della conferenza

Il video della visita

Inaugurata la nuova Casa di Comunità a Olgiate Comasco

Presenti all'inaugurazione della nuova struttura anche il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi, il Sottosegretario di Regione Lombardia Fabrizio Turba, e i sindaci di Lurate Caccivio, di Villaguardia, di Faloppio, di Oltrona San Mamette, di Beregazzo con Figliaro, di Rodeno e il vicesindaco di Como Nicoletta Roperto.

Dopo la conferenza stampa tutti i presenti si sono diretti verso la Casa di Comunità dove prima del taglio del nastro si è tenuta anche la benedizione di don Alberto Dolcini. Subito dopo si sono aperte le porte della struttura per far vedere alle istituzioni e alla cittadinanza presente gli spazi che d'ora in poi diverranno un punto di riferimento per l'intera zona dell'Olgiatese.

Le foto

