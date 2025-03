Inaugurata la nuova rotatoria sulla provinciale

E rotatoria fu: provinciale più sicura per automobilisti e pedoni a Lurate Caccivio.

Rotatoria ultimata

I lavori sono stati consegnati il 27 di maggio e dopo 10 mesi sono terminati. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 marzo, il sindaco Serena Arrighi, il presidente dell’Amministrazione provinciale Fiorenzo Bongiasca, l’assessore regionale Alessandro Fermi, il consigliere regionale Angelo Orsenigo, i primi cittadini Fabrizio Rusconi (Appiano Gentile) e Antonio Cesare Giussani (Oltrona di San Mamette) si sono ritrovati in via Repubblica per l’apertura ufficiale della neonata infrastruttura. Di fatto, una rotonda al posto dell’incrocio tra la provinciale e via Appiano.

Più sicurezza

"Siamo molto contenti perché, in questo modo, è stata messa in sicurezza un’arteria stradale nevralgica, interessata dal passaggio di migliaia di veicoli - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Riniti - Inoltre, è stato creato un percorso per pedoni e ciclisti che unisce la vicina via Cavallina con la rotatoria. Non posso che fare i complimenti ai progettisti". L’opera rientra all’interno di un progetto più ampio per la creazione di una seconda rotatoria nel Comune di Oltrona di San Mamette, tra la Lomazzo-Bizzarone e via Dominioni e la messa in sicurezza dell’incrocio tra via Appiano e, nuovamente, la Lomazzo-Bizzarone. Costo complessivo 1.350.000 euro, finanziato per 700.000 euro da Regione Lombardia, da 350.000 euro messi sul piatto dall’Amministrazione provinciale, da ulteriori 162.500 euro in capo a Oltrona di San Mamette e da una somma analoga in capo a Lurate Caccivio.