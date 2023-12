Inaugurata la nuova sala consiliare di Lurate Caccivio. Il sindaco Gargano: "Doveroso intitolarla a Piersanti Mattarella e Pio La Torre"

Oggi, giovedì 7 dicembre 2023, è stata inaugurata la nuova sala consiliare del Comune di Lurate Caccivio. Una nuova casa, dunque, per il Consiglio comunale del paese, la quale è stata intitolata a Piersanti Mattarella (fratello del nostro Presidente della Repubblica) e Pio La Torre, entrambi vittime del terrorismo politico-mafioso.

Numerose le istituzioni presenti all'inaugurazione della sala: come il prefetto di Como Andrea Polichetti, alcuni esponenti Forze dell’ordine, il sindaco Anna Gargano, gli amministratori comunali, il consigliere regionale Angelo Orsenigo e Giuseppe Cangialosi in rappresentanza dell'assessore all'Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, oltre a diversi amministratori. Presenti anche: il sindaco Appiano Gentile Fabrizio Rusconi, il sindaco di Cadorago Paolo Clerici, il sindaco di Olgiate Comasco Simone Moretti, il sindaco di Villa Guardia Valerio Perroni e il sindaco di Oltrona di San Mamette Aurelio Meletto.

"L'emozione maggiore è stata la scelta di intitolarla a Piersanti Mattarella e Pio La Torre, due grandi persone che ci lasciano una complessa eredità morale e politica, sia per le modalità che posero fine alla loro vita, sia alla loro azione riformatrice. Il nostro Comune fa parte del "Comitato 5 dicembre" insieme ad altri 31 Comuni: questo è segno di una forte unione per la lotta alla legalità e alla mafia. Il mio dovere istituzionale è quello di far capire che intitolare questo luogo ad una grande figura di presidente assassinato 43 anni fa nel giorno dell'epifania per mano della mafia è doveroso per questo motivo, ma ancor di più per rendere omaggio al grande politico che seppe rappresentare l'esigenza di un costruttivo dialogo tra le forze sociali e politiche. Intitolare questa sala a lui e a Pio La Torre è un dovere, ma anche l'occasione per considerare l'attualità dei valori e delle idee che ispirarono la loro vita".