Inaugurata la nuova sede dell’Auser nel parco comunale

Inaugurata la nuova sede dell’Auser di Olgiate Comasco.

Inaugurata la nuova “casa” dell’associazione

La mattinata di oggi, sabato 26 settembre, ha riunito volontari dell’Auser, sindaci di Olgiate Comasco e di Appiano Gentile, sostenitori e amministratori comunali per il taglio del nastro della nuova sede. L’ex casa del custode, nel parco comunale di Villa Peduzzi, assegnata all’Auser, premia gli sforzi e il prezioso servizio del sodalizio.

Il grazie del presidente

Vladimiro Pina, presidente dell’Auser olgiatese, ha sottolineato il ringraziamento al Comune per gli spazi concessi, le persone fondamentali per dare vita all’associazione, in primis Flavio Grigioni e Carla Siviero, compianto coniugi, rispettivamente a lungo presidente e volontaria autista. Proprio a loro verrà intitolata la sede, senza dimenticare la targa che verrà apposta all’esterno in memoria della benefattrice Tina Molteni, mentre internamente un locale sarà dedicato al compianto volontario Albino Garzonio. Poi un grande grazie a tutti i volontari.

L’applauso degli ospiti

Dal sindaco olgiatese Simone Moretti e dal primo cittadino di Appiano Gentile Fabrizio Rusconi, il riconoscimento dell’importanza del servizio di accompagnamento garantito dall’Auser alle persone bisognose di sostegno. Tra gli intervenuti, la presidente regionale dell’Auser Tiziana Scalco e il presidente provinciale Massimo Patrignani, la segretaria provinciale del Sindacato pensionati della Cgil Marinella Magnoni, il segretario della lega dell’Olgiatese dello Spi- Cgil Paolo Restelli.

La benedizione impartita da… un socio

Prima del taglio del nastro, la benedizione impartita da un socio speciale dell’Auser: don Gianluigi Vercellini, affiancato dal parroco, don Flavio Crosta.

Gli addobbi e il nuovo pulmino

Per l’occasione, presente la storica volontaria Tina Frangi. Costretta su una carrozzina, a causa di una caduta avvenuta un paio di anni fa nel cortile del Medioevo, ha caratterizzato la cerimonia di inaugurazione realizzando bellissimi addobbi. Infine, inaugurato il nuovo pulmino per il trasporto di persone con disabilità: in comodato gratuito all’Auser grazie a Pmg Italia e ai sostenitori che hanno contribuito al progetto.