Inaugurata la pavimentazione della palestra della scuola di Figino e Novedrate

La riqualificazione

Riqualificata la palestra per garantire una fruibilità migliore agli studenti e alle associazioni sportive.

Nella mattinata di oggi, mercoledì 29 settembre 2021, davanti ad alcune classi, è stata inaugurata la pavimentazione della palestra della scuola secondaria di Figino Serenza e Novedrate. Soddisfatti entrambi i sindaci, Roberto Moscatelli di Figino e Serafino Grassi di Novedrate.

Riqualificata la palestra per garantire una fruibilità migliore agli studenti e alle associazioni sportive. Un lavoro che è stato possibile realizzare grazie al contributo di Regione Lombardia e la preziosa collaborazione tra i due Comuni coinvolti. Durante l'inaugurazione è intervenuto anche il presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi: "Regione ha dato i soldi, ma una parte importante è come vengono usati questi soldi. Qui sono stati utilizzati al meglio possibile".

Presente anche Angelo Orsenigo, consigliere regionale Pd ed ex sindaco di Figino Serenza. Per quanto riguarda la parte sportiva invece protagonisti coach Marco Sodini della Pallacanestro Cantù, insieme a due giocatori, Giovanni Severini e Stefan Nikolic, oltre a due stelle del passato, Carlo Recalcati e Fabrizio Della Fiori. Per la Briantea 84 Driss Said, mentre per Basket Costa le due giocatrici Susanna Toffali e Giorgia Balossi. Al taglio del nastro, con tanta emozione, ha partecipato il baby sindaco di Figino, Camilla Marzorati.

