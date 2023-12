Inaugurata la piazza e svelata la stele dedicata a Puecher

L'Amministrazione comunale pontelambrese ha voluto onorare la memoria dell'eroe

Piazza riqualificata e dedicata proprio a Puecher

Ieri, domenica 17 dicembre, l'Amministrazione di Ponte Lambro ha voluto ricordare il centenario della nascita di Giancarlo Puecher e gli ottant'anni della sua fucilazione. Con una cerimonia nell'omonima piazza, completamente riqualificata, è stata svelata la stele dedicata all'eroe partigiano. Al momento commemorativo hanno preso parte, oltre al sindaco pontelambrese Ettore Pelucchi, il Prefetto di Como Andrea Polichetti, il presidente provinciale dell’Anpi Manuel Guzzon, il presidente onorario del Centro Comunitario Puecher Cesare Grampa, l’onorevole Chiara Braga, l’assessore regionale Alessandro Fermi, i consiglieri regionali Marisa Cesana e Angelo Orsenigo, il consigliere provinciale Elvio Colombo, il commissario capo della Polizia di Stato Andrea Esposito, il comandante del Nucleo Operativo e Radio Mobile dei Carabinieri di Como il tenente Salvatore Lo Sciuto e il comandante della stazione dei Carabinieri di Erba il luogotenente Marco Ensabella. Non sono mancati numero sindaci e autorità del territorio Erbese, i Comuni di Erba e Lambrugo con i loro gonfaloni, le associazioni combattentistiche e d'arma.

"Puecher, un eroe limpido e puro qual è stato. E sempre sarà"

"Con la realizzazione della piazza grazie ai fondi del Pnrr e con la stele dedicata a Puecher il Comune ha inteso offrire un nuovo spazio pubblico all'intera cittadinanza nel ricordo di un eroe puro e limpido qual è stato e sempre sarà Giancarlo Puecher", ha dichiarato il sindaco Pelucchi nel suo intervento in cui ha sottolineato l'estremo sacrificio dell'eroe partigiano per costruire un futuro di pace e democrazia.

Toccanti interventi da parte dei presenti

Tra gli interventi particolarmente toccante è stato il ricordo di Puecher fatto da Cesare Grampa, presidente del Centro Puecher di Milano. Il presidente provinciale dell’Anpi Guzzon ha evidenziato il ruolo di Giancarlo Puecher e di Ponte Lambro nella Resistenza auspicando un riconoscimento ufficiale per essere stato il primo comune dell’alta Brianza ad aver costituito un gruppo partigiano. La svelatura della stele è stata preceduta dalla lettura della motivazione per il conferimento a Giancarlo Puecher della medaglia d’oro al valor militare.

La cerimonia è proseguita con il corpo musicale "Pietro Masciadri" di Ponte Lambro che ha eseguito l’Inno d’Italia e con il oarroco di Ponte Lambro don Stefano Dolci che ha quindi benedetto la stele. Il momento celebrativo si è quindi concluso con l’esibizione degli alunni delle classi quinte della scuola primaria "Cesare Battisti" di Erba accompagnati dalla loro insegnante Elena Caspani che hanno intonato una canzone scritta per l’occasione e dedicata all’eroe partigiano.