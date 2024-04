Inaugurata la prima colonnina fast da 100Kw per ricaricare auto elettriche

Ecco la prima colonnina fast da 100Kw sul territorio dell'Olgiatese: taglio del nastro giovedì 18 aprile, alle 11, a Olgiate Comasco alla presenza del sindaco Simone Moretti, alla "Carrozzeria Boscone" del "Gruppo Clerici Auto", recentemente ampliata con un secondo forno e attrezzature di ultima generazione.

Inaugurazione e sensibilizzazione green

La carrozzeria è abilitata alla lavorazione dell’alluminio e certificata per i marchi Jaguar, Land Rover, Bmw, Mini, Nissan, Skoda. Nonostante gli investimenti, l’attività fatica a trovare personale aggiuntivo, che servirebbe assolutamente. Importante segnale in ottica green, con l'inaugurazione della prima postazione fast da 100Kw nell’Olgiatese: è la la prima posata dal "Gruppo Clerici Auto" in collaborazione con "EnelX".

Un progetto che prevede cinque postazioni

Il progetto delle colonnine di ricarica per auto elettriche prevede altre postazioni fast, oltre a quella olgiatese in via Boscone 58, presso le sedi di Lurate Caccivio, Varese, Saronno e Novedrate. Sforzo green a favore della collettività: quella a Olgiate Comasco è la seconda postazione pubblica fast 100Kw dopo la colonnina in collaborazione con Volvo presso la sede di Induno Olona, inaugurata lo scorso anno. Inoltre, attive postazioni pubbliche in corrente continua da 50Kw in collaborazione con Nissan presso l’officina di Induno Olona e la sede di Como. E una postazione pubblica a Saronno da 25 Kw in DC.

Contributo simbolicamente importante

"Uno dei motivi per cui il mercato dell’elettrico in Italia stenta a partire - ha spiegato l’amministratore delegato Marco Clerici, presente insieme al papà e fondatore del gruppo, Roberto Clerici - forse è anche perché ci sono poche di queste colonnine. Il nostro piccolo contributo a Olgiate è simbolicamente importante". Il primo cittadino Moretti ha elogiato Clerici, spiegando poi che entro l’estate, nei pressi dell’ufficio postale, saranno attive due colonnine da 60 Kw e da 44Kw volute dal Comune.