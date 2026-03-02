Inaugurata la quarta edizione de La Casa dei Bambini

Inaugurata sabato 28 febbraio presso Enaip Factory la quarta edizione del progetto La Casa dei Bambini, quest’anno dal tema Atelier d’artista, percorso didattico che ha coinvolto le classi quinte delle scuole primarie del Comune di Cantù nell’abito del progetto A scuola con le tradizioni.

Il progetto

Promosso da AsProLegno in collaborazione con l’Ufficio Istruzione del Comune, il progetto nasce con l’obiettivo di far conoscere ai bambini il territorio e le sue tradizioni, con particolare riferimento al settore del legno-arredo e del design, elementi identitari della città. Nel corso dell’anno scolastico gli alunni hanno partecipato a incontri in classe e ad attività laboratoriali, approfondendo il concetto di atelier d’artista e progettando, in piccoli gruppi, modellini di ambienti ispirati agli spazi di lavoro di artisti, pittori, scultori e fotografi. Il percorso si è concluso con la parte pratica di montaggio degli arredi in miniatura, frutto di creatività, collaborazione e attenzione ai materiali. La mostra proseguirà nei prossimi giorni presso Enaip Factory, via Borgognone 12, e sarà visitabile con ingresso libero martedì 3 marzo e giovedì 5 marzo dalle 14 alle 17.30. Per le scuole è inoltre possibile prenotare una visita nelle mattinate di mercoledì 4 e giovedì 5 marzo dalle 9 alle 11.

Le parole dell’assessore

“Questo progetto rappresenta un’occasione concreta per far conoscere ai nostri bambini la tradizione del legno e del design che caratterizza Cantù, attraverso un’esperienza attiva e creativa. È un percorso che mette insieme scuola e territorio, valorizzando il lavoro di gruppo e la capacità di progettare. Un sentito ringraziamento va ad AsProLegno, a Enaip, all’ufficio Istruzione del Comune, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti che hanno accompagnato con attenzione e passione gli alunni in questa esperienza”, ha dichiarato l’assessore all’Istruzione, Natalia Cattini.