Inaugurata la settima edizione di Olgiate Cult

Inaugurata al centro congressi Medioevo di Olgiate Comasco la settima edizione di OlgiateCult.

L’inaugurazione

Sabato 17 aprile il vernissage della collettiva di opere pittoriche di artisti olgiatesi. Il circolo culturale Dialogo, organizzatore del festival della cultura, in particolare col segretario Roberto Crimeni e la presidente Mari Bernasconi, ha inaugurato l’evento alla presenza del vicesindaco Paola Vercellini e del critico d’arte Luigi Cavadini.

Il festival della cultura

La settima edizione di Olgiate Cult propone incontri per tutta la prossima settimana. Libri, arte, solidarietà e tante sorprese. Per un problema occorso alla campionessa di handbike Roberta Amedeo, annullato l’incontro previsto per la giornata odierna, domenica 19 aprile.

La serata generosa

Ad anticipare gli eventi, nella serata di venerdì 17 aprile, la proposta enogastronomica in piadineria in via San Gerardo in sinergia con la botte equosolidale Koinè. Sold out e applausi agli chef in cucina: Marco Luisetti e il sindaco Simone Moretti.