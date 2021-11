Inaugurata la targa in memoria del presidente della Pro Loco

Una targa in memoria del presidente della Pro loco di Lurate Caccivio, dal 2002 al 2016, Pietro Vella. L'inaugurazione è avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 27 novembre 2021. (Nel video è la nipote di Vella a svelare la targa).

Vella si è spento giovedì 8 luglio a 77 anni, vinto da un tumore contro cui combatteva da dicembre dello scorso anno. Originario di Uggiate Trevano, è stato volontario del comitato locale della Croce rossa di Lurate Caccivio per quasi un ventennio. Ha coltivato un profondo legame con la Pro loco: tra i fondatori dell’associazione, 27 anni fa, è stato vicepresidente durante il mandato di Franco Arrigo e ha ricoperto poi il ruolo di presidente per più di 15 anni.

La figlia Morena, ringraziando i presenti, ha voluto ricordare il papà: "Aveva un amore verso gli altri, un amore per le cose fatte per bene, mettendoci sempre il massimo impegno. Era un grande uomo, riconosceva il momento in cui sbagliava, coi suoi modi magari burberi e sopra le righe, sapeva chiedere scusa da vero uomo. L'ha sempre contraddistinto la dignità, fino all'ultimo respiro".

Presente anche il sindaco di Lurate, Anna Gargano che lasciato trasparire la sua emozione.

"Ricordo ancora quando l'ho salutato, lasciando il suo posto da presidente della Pro Loco, omaggiandogli un portachiavi. L'ha tenuto stretto e si è commosso. Sembrava burbero, ma non lo era. Se ci vedeva, si commuoveva subito. Il suo cuore era grande. Si è donato alla comunità in tutte le associazioni. Senza dimenticare la sua famiglia a cui voleva un bene grande. Ringrazio Alessandro in particolar modo, che mi ha sempre tenuta informata della sua malattia. Voglio ricordarlo in una delle ultime volte in cui sono andata a trovarlo, aveva mandato i saluti a tutti. Ringrazio il consiglio di amministrazione della Proco Loco per questo omaggio, sicuramente lo meritava perché si è speso per la nostra comunità. Pietro, ci sarai sempre nel nostro ricordo".