Inaugurata l'ambulanza che porta il nome di Cristina Mazzotti

C'era anche Arianna Mazzotti alla presentazione del mezzo

Un gesto per non dimenticare la giovane morta per mano della 'ndrangheta

Segrino soccorso ha intitolato l'ambulanza con cui effettua i servizi alla memoria di Cristina Mazzotti. L'associazione di volontari che ha sede al Beldosso, a Longone al Segrino, ha voluto omaggiare la giovane che il 30 giugno del 1975 venne rapita mentre stava rientrando nella sua casa di Eupilio e ritrovata morta due mesi più tardi in una discarica. Il mezzo è stato benedetto da padre Giovanni Giovenzana, parroco della comunità pastorale Sant'Antonio Maria Zaccaria che unisce i due paesi di Longone ed Eupilio. Presenti i sindaci Carlo Castelnuovo e Alessandro Spinelli e i due vicesindaci Pierangelo Castelnuovo ed Emanuela Zanconi.

"Abbiamo voluto "adottare" Cristina per sempre e porteremo avanti il suo ricordo"

Il presidente di Segrino soccorso, Angelo Volonterio, ha spiegato l'importanza di non dimenticare la figura di Cristina Mazzotti: "Abbiamo voluto "adottare" Cristina per sempre e le abbiamo intitolato l'ambulanza. Lo faremo anche con il nostro furgone. Porteremo avanti il discorso della camminata, fissata per il 22 giugno del prossimo anno, giorno del compleanno di Cristina. Questa volta, anche grazie agli organizzatori de La nostra Famiglia, potremo mettere uno stand durante la Camminata dell'Amicizia per pubblicizzare maggiormente l'evento. Il tutto con l'aiuto di Tullio Frigerio e Luigi Sirtori della Protezione civile servizio comunicazione provinciale e regionale - ha spiegato - Per i cinquant'anni dalla sua morte sarà un ricordo ancora più forte, perché lo si vuole tener vivo. Da parte nostra è nato un programma di recupero dei giovani per cercare di aiutarli a capire che la strada dell'onestà è quella che premia di più".

Un'occasione per incontrarsi e condividere momenti insieme

"Grazie per aver avuto questa idea di affiancare al vostro lavoro il nome di Cristina. E' importante sottolineare il vostro impegno, fatto di volontariato per la comunità. L'invito a partecipare alla marcia è proprio un invito alla comunità di essere partecipe per dare un messaggio di comunità attiva. Ci auguriamo in una partecipazione alta: sarà un'occasione per incontrarsi e condividere momenti insieme", ha commentato Arianna Mazzotti.

Al via un corso di pronto intervento

Nel frattempo proseguono le iniziative di Segrino soccorso. Sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre verrà organizzato da Segrino soccorso un corso di pronto intervento per gli abitanti di Longone ed Eupilio su come utilizzare il Dae e su come effettuare le manovre per liberare le vie respiratorie nei bambini e negli adulti. "La cosa importante è abituare le persone, in caso di emergenza, a cercare di aiutare i pazienti con piccole nozioni", ha chiuso Volonterio.