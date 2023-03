Inaugurata una raccolta fondi in memoria di suor Innocente

Aperta una raccolta fondi per sostenere le opere missionarie e i gesti di carità di Suor Innocente, recentemente scomparsa, all'età di 85 anni, simbolo di un intenso impegno rivolto verso gli altri.

Un grande impegno nell'ambito educativo

"Ho sempre cercato di fare una scelta profetica nel campo educativo, per diffondere una cultura cristiana e promuovere la dignità della vita umana, dando all’esistenza di ogni uomo e donna il senso vero della vita".

Questa era Suor Innocente Fontana, religiosa delle suore della Carità di Santa Giovanna Antida Thouret, che pochi giorni fa ha lasciato nella comunità e nel mondo un vuoto che difficilmente potrà essere colmato. Impegno e amore per gli altri sono stati i due ingredienti principali della sua missione di vita e importantissimo è stato il suo apporto nell’ambito dell’educazione dei ragazzi, sia nel territorio ma anche nelle sue missioni in Africa e in Brasile.

Come donare?

Proprio a sostegno dei suoi gesti di carità e delle sue opere missionarie, la Fondazione Thouret – assieme ad ex alunni, insegnati e tutta la grande famiglia dell’Istituto San Vincenzo – hanno avviato una raccolta fondi da destinare alla «sua» Africa, come desiderava tanto suor Innocente: è possibile lasciare un’offerta alla segreteria della scuola di via Garibaldi, oppure fare una donazione a favore delle missioni all’Iban IT 45 J 05696 03233 000002190X26.

La raccolta fondi vuole essere anche un modo per diffondere gli insegnamenti e l'eredità lasciata da Suor Innocente, nonché per continuare il suo grande progetto di vita, esempio di dedizione e altruismo per molti.

Le parole di Franca Pasquino Prati

Queste le parole di Franca Pasquino Prati, presidente della cooperativa sociale Istituto San Vincenzo: