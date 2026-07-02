Inaugurati i nuovi servizi all’ufficio postale

Presentati oggi, giovedì 2 luglio, gli interventi ultimati all’ufficio postale di Alzate Brianza.

Si potrà fare anche il passaporto

L’inaugurazione del rinnovato ufficio di via XXV Aprile è avvenuta questa mattina alla presenza del vicesindaco Luisa Mauri e dell’assessore all’Ecologia, Ambiente e Servizi Cimiteriali, Sergio Molteni e di rappresentanti di Poste Italiane. Polis coinvolge circa 7mila uffici postali dei comuni con meno 15mila abitanti in Italia e punta a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale fornendo i servizi della Pubblica Amministrazione ai cittadini. Tra i nuovi servizi c’è la richiesta di rilascio e rinnovo dei passaporti e in provincia di Como sono già state gestite oltre 2200 richieste nei 134 uffici postali abilitati.

“Siamo soddisfatti di presentare questo rinnovato ufficio postale a seguito degli interventi del progetto Polis – così Laura Corrias, responsabile relazioni istituzionali macro area nord ovest di Poste Italiane – Ultimati anche con un’interlocuzione con l’Amministrazione comunale molto positiva, con un sindaco presente ma molto collaborativo. Il servizio più atteso era il rilascio dei passaporti, sulla provincia di Como che è stata molto ricettiva”.

Particolarmente apprezzata la possibilità di ricevere il passaporto a casa: una scelta effettuata da 8 persone su 10 che risiedono nei piccoli centri. Ottenere il rilascio o il rinnovo del passaporto è semplice. Basterà consegnare all’ufficio postale un

documento di identità valido, il codice fiscale, una fotografia, un contrassegno telematico da 73,50 euro e la ricevuta del pagamento di 42,70 euro. In caso di rinnovo bisognerà consegnare anche il vecchio passaporto o la copia della denuncia di smarrimento o furto del vecchio documento. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali abilitati, sarà l’operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di Polizia di riferimento.

Disponibili in sede anche il rilascio dei certificati previdenziali, anagrafici e di stato civile. I servizi della Pubblica Amministrazione già erogati in Italia da Poste Italiane sono oltre 310.000. Numeri costantemente in crescita, che confermano l’importanza della trasformazione digitale compiuta dall’Azienda che, attraverso l’innovazione e la capillarità della sua rete, punta a favorire il processo di inclusione del Paese.

In provincia di Como sono 110 gli uffici postali ristrutturati grazie al progetto Polis di Poste Italiane, pari a oltre l’82% degli interventi previsti dal piano complessivo.

“Ringrazio a nome dell’Amministrazione comunale per questa ristrutturazione importante: significa che Poste Italiane dà importanza ai paesi, e si interessa ai servizi nei piccoli Comuni con riguardo alle fasce più deboli – aggiunge la vicesindaco Mauri – Ringrazio anche gli alzatesi per la pazienza: adesso saranno contenti di questi nuovi servizi importanti. Ci auguriamo che presto Poste Italiane possa dedicarsi anche alle colonnine per le auto elettriche e che prosegua l’interlocuzione per riqualificare e ampliare l’area parcheggio davanti all’ufficio postale”.

(Nella foto da sinistra: Laura Corrias, Relazioni Istituzionali Poste Italiane; il vicesindaco Luisa Mauri; l’assessore Sergio Molteni; Antonella Abate, direttrice ufficio postale Alzate Brianza; Barbara De Tursi, Servizi finanziari all’amministrazione pubblica Poste Italiane; Carmelo Cuzzucoli, Responsabile Gestione Operativa Filiale di Como Poste Italiane)