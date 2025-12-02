Inaugurato il nuovo marciapiede sulla Briantea

Nuovo marciapiede lungo Via Briantea: completato il collegamento pedonale tra la frazione di Rovascio e il centro di Tavernerio. E’ stasto inaugurato questa mattina, martedì 2 dicembre, presso la sede dell’azienda Fumagalli Industria Alimentari S.p.A., che ha contribuito al cofinanziamento del progetto.

Un intervento che dà più sicurezza alla Briantea

È stato completato il nuovo marciapiede lungo Via Briantea che collega la frazione di Rovascio con il centro del paese. Il percorso pedonale garantisce ora un collegamento più diretto e sicuro, evitando ai cittadini di dover attraversare più volte questa importante arteria stradale.

Gli interventi di messa in sicurezza lungo la via Briantea proseguiranno con la realizzazione di un altro tratto di marciapiede, che partirà dall’area commerciale in direzione del centro. “Per quest’opera – fa sapere il sindaco Mirko Paulon – è già stato predisposto il progetto esecutivo, attualmente in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte di ANAS — ente competente sulla strada — e degli altri gestori dei sottoservizi. L’obiettivo è creare una continuità dei percorsi pedonali protetti, aumentando la sicurezza e la fruibilità per tutti i cittadini”.

All’incontro hanno preso parte, oltre al sindaco con l’Amministrazione comunale, anche alcuni delegati dell’Associazione Le Sorgenti, attiva da anni nella promozione sociale della frazione di Rovascio. “Ringraziamo Fumagalli Industria Alimentari S.p.A. – ancora il sindaco – per aver sostenuto economicamente l’opera e l’Associazione Le Sorgenti per la collaborazione nell’organizzazione dell’iniziativa”.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito a un progetto che migliora la sicurezza e la qualità della vita della comunità di Tavernerio. Crediamo che la collaborazione tra imprese e istituzioni sia fondamentale per lo sviluppo del territorio e per la realizzazione di infrastrutture più sicure e accessibili», ha dichiarato la direzione aziendale di Fumagalli Industria Alimentari S.p.A.